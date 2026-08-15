Messi falló penal: Inter Miami fue humillado por Nashville de Najar en MLS

Washington, Estados Unidos.

El Nashville, club donde milita el hondureño Andy Nájar, goleó este sábado por 4-1 al Inter Miami gracias a un magnífico segundo tiempo y amplió su ventaja al frente de la MLS sobre el equipo de Lionel Messi, que solo ha ganado un partido de sus últimos cinco.

Con este triunfo, el Nashville se pone con 43 puntos al frente de la Conferencia Este y como el mejor equipo de la MLS, cinco por encima del Inter Miami, que tiene 38.

El Nashville se adelantó en el minuto 17 con un gol de cabeza del hondureño Andy Najar, que remató un centro que se paseó por el área del Inter Miami ante la pasividad del central argentino Gonzalo Luján y del lateral español Sergio Reguilón. Cinco minutos después, Messi tuvo la oportunidad del empate, pero el argentino erró en su lanzamiento.