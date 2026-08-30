Cardenal Óscar Rodríguez cuestiona corrupción, poder y narcotráfico durante su homilía

Tegucigalpa, Honduras. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez aprovechó la homilía de este domingo 30 de agosto para lanzar una reflexión sobre algunos de los principales problemas que enfrenta Honduras, entre ellos la corrupción, la búsqueda desmedida de poder, la impunidad y las riquezas obtenidas de manera ilícita. Durante su mensaje religioso, Rodríguez tomó como punto de partida el llamado de Jesús a negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo, para cuestionar una sociedad en la que, a su juicio, el dinero, el poder y la acumulación de bienes pueden convertirse en los principales objetivos de una persona. El cardenal advirtió que la riqueza por sí misma no garantiza una vida plena y planteó a los fieles una de las interrogantes centrales del Evangelio: “¿De qué vale ganar el mundo entero si no nos vamos a realizar como personas?”. Con ello llamó a reflexionar sobre el costo de sacrificar la dignidad y los valores por alcanzar bienes materiales.

Rodríguez también dirigió su crítica hacia quienes llegan a posiciones de poder con el propósito de obtener beneficios personales. Señaló que existen personas que conciben la autoridad como una oportunidad para enriquecerse durante el tiempo que permanecen en un cargo, en lugar de asumirla como una responsabilidad de servicio. En su reflexión, el religioso cuestionó además la admiración social que en ocasiones reciben personas relacionadas con hechos violentos o grandes fortunas, sin que se considere el origen de esos recursos. En ese contexto, sus palabras tocaron fenómenos como la corrupción y el narcotráfico, vinculados a la obtención ilícita de dinero y poder. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El cardenal retomó nuevamente el mensaje del Evangelio al recordar la pregunta: “¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida?”. A partir de esa enseñanza, invitó a los hondureños a revisar qué lugar ocupan el dinero, el placer, el poder y el reconocimiento dentro de sus prioridades.

Rodríguez recordó también una frase atribuida al papa Francisco para ilustrar que las riquezas materiales no pueden acompañar a una persona después de la muerte: “Yo nunca he visto un funeral que lleva detrás un camión de mudanzas”. Con esta referencia enfatizó que los bienes acumulados durante la vida no son lo que permanece después de la muerte. El religioso también citó al papa León al referirse a la necesidad de “volver a la humanidad, a la magnífica humanidad”, frente a una sociedad marcada por el deseo permanente de acumular. “¿Qué futuro tiene la humanidad por la ambición de tener y tener y tener?”, preguntó durante la homilía. Para Rodríguez, esa búsqueda constante de satisfacción puede producir el efecto contrario y generar una sociedad cada vez más insatisfecha. “La cultura de esa satisfacción no es más que una cultura de los insatisfechos”, afirmó al advertir sobre una forma de vida centrada en obtener cada vez más bienes y placeres.