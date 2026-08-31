Capturan a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 por tráfico de drogas en el Valle de Amarateca

Valle de Amarateca, Honduras. Dos hombres fueron detenidos por agentes policiales bajo sospecha de estar involucrados en los delitos de portación ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas, durante un operativo ejecutado en la colonia Hábitat del Valle, en Amarateca, Francisco Morazán.

La acción fue desarrollada por funcionarios de la Unidad Metropolitana de Prevención N.° 2 (UMEP-2) Belén, como parte de las labores operativas y de investigación realizadas en ese sector.

Según las investigaciones preliminares, los detenidos serían presuntos integrantes de la Pandilla 18 y son conocidos con los alias de “El Flaco” y “Chucky”.