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Capturan a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 por tráfico de drogas en el Valle de Amarateca

Dos hombres, conocidos con los alias “El Flaco” y “Chucky”, fueron detenidos en la colonia Hábitat del Valle de Amarateca, por la portación ilegal de arma de fuego y distribución de sustancias ilícitas

Capturan a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 por tráfico de drogas en el Valle de Amarateca

Cae “El Flaco” y “Chucky”, presuntos integrantes de la Pandilla 18 en la colonia Hábitat del Valle de Amarateca.

 Foto: Cortesía

Valle de Amarateca, Honduras. Dos hombres fueron detenidos por agentes policiales bajo sospecha de estar involucrados en los delitos de portación ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas, durante un operativo ejecutado en la colonia Hábitat del Valle, en Amarateca, Francisco Morazán.

La acción fue desarrollada por funcionarios de la Unidad Metropolitana de Prevención N.° 2 (UMEP-2) Belén, como parte de las labores operativas y de investigación realizadas en ese sector.

Según las investigaciones preliminares, los detenidos serían presuntos integrantes de la Pandilla 18 y son conocidos con los alias de “El Flaco” y “Chucky”.

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Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron dos armas de fuego tipo pistola, además de 21 envoltorios que contenían supuesta marihuana y 20 envoltorios con polvo blanco, presuntamente cocaína. La evidencia será sometida a los análisis correspondientes para determinar su composición.

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Los sospechosos y los objetos decomisados serán remitidos a las autoridades competentes, que continuarán con el proceso legal conforme a lo establecido en la legislación hondureña.

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Redacción La Prensa
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