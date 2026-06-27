Museo de Antropología será sede de Festival Internacional de Jazz por una causa cultural

San Pedro Sula se prepara para convertirse en el epicentro del jazz en Honduras con la realización del Festival Internacional de Jazz 2026, un evento cultural que reunirá a reconocidos músicos de Honduras, Costa Rica y Estados Unidos los próximos 3 y 4 de julio en el Museo de Antropología e Historia.
Más allá de la música, el Festival de Jazz tiene un propósito solidario: recaudar fondos destinados al mantenimiento y futuras reestructuraciones del emblemático recinto cultural, uno de los espacios históricos más importantes de la ciudad.
Durante dos días, los sampedranos podrán disfrutar de conciertos, talleres, actividades infantiles, pintura en vivo y presentaciones artísticas que buscan acercar el jazz a públicos de todas las edades.
El concierto inaugural será el viernes 3 de julio a las 6:00 de la tarde, con la participación de Jazz Guitar Trio SPS y la agrupación costarricense Fogonazo.
La agenda continuará el sábado 4 de julio desde las 10:00 de la mañana con “El Rincón del Cuento”, un espacio dedicado a los niños con relatos inspirados en la música y el jazz. Durante todo el día, el Colectivo de Pintores Sampedranos realizará pintura en vivo en los jardines del museo.
Por la tarde, a las 3:00 pm, se desarrollará el Taller de Apreciación del Jazz, impartido por los músicos y educadores Santos Valladares y el reconocido saxofonista estadounidense Josh Quinlan, actual profesor de jazz en la Universidad Nacional de Costa Rica.
El cierre del festival será a las 7:00 de la noche con un concierto de gala que reunirá a las bandas Jazz Guitar Trio SPS, Kind of Trio de Tegucigalpa y Fogonazo de Costa Rica, con la participación especial de Josh Quinlan y una presentación de tap dance a cargo del bailarín y coreógrafo hondureño Andrés Sorto.
Entre los artistas participantes destaca Kind of Trio, agrupación hondureña nacida en Valle de Ángeles, que apuesta por una propuesta contemporánea y dinámica; Fogonazo, banda costarricense que fusiona jazz, rock y psicodelia; y Jazz Guitar Trio SPS, proyecto académico y artístico liderado por músicos sampedranos con la visión de consolidar una escena permanente de jazz en la ciudad.
Los organizadores destacan que este festival no solo busca ofrecer una experiencia musical de alto nivel, sino también fortalecer el acceso a la cultura, incentivar la formación artística y contribuir a la conservación del patrimonio histórico de San Pedro Sula.
Asimismo, detallaron que el festival contará con diferentes modalidades de aportación. En preventa, el ingreso tendrá un costo de L. 250 para el viernes, L. 350 para el sábado y L. 500 por ambos días. Mientras que el día del evento, los boletos tendrán un valor de L. 300 para el viernes, L. 400 para el sábado y L. 600 para disfrutar de las dos jornadas.
Con música, arte y solidaridad, el Festival Internacional de Jazz promete convertirse en una cita imperdible para los amantes de la cultura y una oportunidad para apoyar uno de los espacios más representativos de la ciudad.