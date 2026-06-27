Museo de Antropología será sede de Festival Internacional de Jazz por una causa cultural

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula se prepara para convertirse en el epicentro del jazz en Honduras con la realización del Festival Internacional de Jazz 2026, un evento cultural que reunirá a reconocidos músicos de Honduras, Costa Rica y Estados Unidos los próximos 3 y 4 de julio en el Museo de Antropología e Historia. Más allá de la música, el Festival de Jazz tiene un propósito solidario: recaudar fondos destinados al mantenimiento y futuras reestructuraciones del emblemático recinto cultural, uno de los espacios históricos más importantes de la ciudad.

Durante dos días, los sampedranos podrán disfrutar de conciertos, talleres, actividades infantiles, pintura en vivo y presentaciones artísticas que buscan acercar el jazz a públicos de todas las edades. El concierto inaugural será el viernes 3 de julio a las 6:00 de la tarde, con la participación de Jazz Guitar Trio SPS y la agrupación costarricense Fogonazo. La agenda continuará el sábado 4 de julio desde las 10:00 de la mañana con “El Rincón del Cuento”, un espacio dedicado a los niños con relatos inspirados en la música y el jazz. Durante todo el día, el Colectivo de Pintores Sampedranos realizará pintura en vivo en los jardines del museo. Por la tarde, a las 3:00 pm, se desarrollará el Taller de Apreciación del Jazz, impartido por los músicos y educadores Santos Valladares y el reconocido saxofonista estadounidense Josh Quinlan, actual profesor de jazz en la Universidad Nacional de Costa Rica. El cierre del festival será a las 7:00 de la noche con un concierto de gala que reunirá a las bandas Jazz Guitar Trio SPS, Kind of Trio de Tegucigalpa y Fogonazo de Costa Rica, con la participación especial de Josh Quinlan y una presentación de tap dance a cargo del bailarín y coreógrafo hondureño Andrés Sorto.