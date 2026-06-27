Espinel lo saca de Olimpia, de Europa al Motagua, curioso fichaje del Real España

El mercado de fichajes de la Liga Nacional de Honduras continúa dejando movimientos inesperados y nombres que prometen dar mucho de qué hablar.
Los Lobos de la UPNFM anunciaron el fichaje del extremo colombiano Luis Hurtado.
Los Lobos de la UPNFM anunciaron el fichaje del portero Marcelo Banegas.
Erick Puerto ya aterrizó en Bielorrusia para unirse al FC Bate Borisov. El atacante jugará seis meses en territorio europeo.
El CD Victoria sigue fichando: ahora anunció la contratación del asistente técnico Javier Martínez.
Ricardo Canales, exportero de Honduras en Sudáfrica, se queda como preparador de porteros del Victoria.
Diego Rodríguez finalmente seguirá vistiendo los colores de Potros de Olancho para el torneo Apertura. El lateral zurdo se queda.
Víctor Ávila, volante panameño, es nuevo fichaje de Potros de Olancho para el torneo Apertura.
El Club Atlético Independiente, invitado a la Liga Nacional, tiene todo acordado para fichar al español Juanfran García como su nuevo técnico
El defensor hondureño Leonardo Posadas está a las puertas de dejar el equipo Sub21 del Hamburgo de Alemania. Hay dos clubes interesados en sus servicios: el TSV Havelse de la tercera división alemana y el VFL Osnbruck de la segunda división en Alemania.
El extremo ofensivo César Romero no seguirá en Real España. y ultima detalles para unirse a las filas del Olancho FC.
El lateral zurdo Julio Dicaprio de Panamá es baja confirmada en Real España. Se marcha sin pena ni gloria .
Carlos "Zapatilla" Mejía tiene un acuerdo verbal para formar parte de los Lobos de la UPNFM. Fue dado de baja en Motagua.
Diario LA PRENSA conoció en primicia que Marcelo Santos y Lobos UPNFM tienen un acuerdo verbal para jugar en el torneo Apertura 2026. El polifuncional jugador fue dado de baja en Motagua.
Roberto Moreira fue dado de baja en los Lobos de la UPNFM y está muy cerca de llegar a un acuerdo con los colores del Platense de Puerto Cortés.
Jeffry Miranda no se quedará en Europa, sin embargo, se conoció que tiene pláticas muy avanzadas con el Motagua.
Sorpresa. Jeffrey Ramos se convirtió en nuevo fichaje de Real España. Diario LA PRENSA conoció que el zaguero defensivo firmó por dos años con los aurinegros, llega procedente de la Real Sociedad. El chico en su momento ha sido seleccionado hondureño, fue pretendido por clubes como Olimpia y Motagua.
Hendrick Reyes, ex Deportes Savio y Platense, se mantiene entrenando con Real España, busca convencer a Jeaustin Campos.
El centrocampista Roger Sanders desistió de fichar con Real España y reforzará al Génesis PN.
El ex Motagua, Cristian Gutiérrez, se convirtió en fichaje del Juticalpa para el torneo Apertura.
El Club Olimpia Deportivo no tiene contemplado renovar el contrato del volante Jefferson Castillo para la Copa Centroamericana y el Apertura de la Liga Nacional. No entra en los planes de Eduardo Espinel.
Mediante sus redes sociales oficiales, Jorge Benguché anunció que se queda en el Olimpia para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
Los Potros del Olancho FC estarían intentando el fichaje del goleador Rubilio Castillo.