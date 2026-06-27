Panamá se despide de la peor forma del Mundial, decepción y lamento vs Inglaterra

Panamá disputó este sábado su último partido en el Mundial 2026 y se despidió con una nueva derrota, ahora ante Inglaterra.
El Estadio de Nueva York recibió el esperado cotejo entre Panamá e Inglaterra por la jornada 3 del Mundial. Los centroamericanos se hicieron presentes para apoyar a su selección.
Las aficionadas de Panamá protegiéndose de la lluvia previo al encuentro en Estados Unidos.
Los hinchas con sus capotes para cubrirse de la lluvia que azotó antes del arranque del juego.
Así de espectacular lucía el estadio de Nueva York para ver el Panamá vs Inglaterra. Los centroamericanos se hicieron sentir en las graderías.
Y como se ha estado haciendo en esta jornada 3, se llevó a cabo un minuto de silencio por la tragedia ocurrida en Venezuela tras los terremotos.
Los panameños llegaban eliminados a este duelo, pero querían despedirse con dignidad de la justa mundialista.
Panamá cayó ante Ghana (1-0) y Croacia (1-0), por lo que ya no contaban con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
Los centroamericanos resistieron en la primera parte y ya para la segunda, Inglaterra apretaba el acelerador. Aquí Harry Kane perdonó el 1-0.
La muralla centroamericana se terminó derrumbando y poco después apareció Jude Bellingham para abrir el marcador en el minuto 62.
El jugador del Real Madrid está teniendo una gran Copa del Mundo con Inglaterra y nuevamente se hizo presente en el marcador.
La euforia de Jordan Pickford tras romperse el empate ante Panamá en el segundo tiempo.
Y en menos de cinco minutos, apareció Harry Kane, quién con un certero cabezazo la mandó a guardar en el fondo de la meta.
El inglés sumó su tercer gol en el Mundial 2026 y sigue dando la pelea tras liderar nuevamente en ofensiva.
Inglaterra sumó tres puntos claves para apoderarse del primer lugar de su grupo y mandar a la segunda plaza a Croacia.
Panamá nuevamente sufría una derrota en la Copa del Mundo, dejando buenas sensaciones, pero sin poder convertir en la competencia.
El lamento de los aficionados panameños desde las graderías tras la dura derrota ante los ingleses.
Panamá dijo adiós al Mundial 2026 como la única selección que no pudo anotar gol durante el torneo.
Además, siguen sin sumar puntos durante sus participaciones en una Copa del Mundo, ahora con tres nuevas derrotas.
Tras finalizar el partido, los jugadores de Panamá se reunieron en el terreno de juego en su último juego en el Mundial 2026.
Panamá quedó en el cuarto lugar sin unidades por debajo de Inglaterra, Croacia y Ghana.
Panamá fue la tercera selección de Concacaf eliminada de la justa. Haití y Curazao también quedaron fuera.
En las graderías del inmueble nos encontramos con una bella hondureña. Isis, originaria de El Progreso, vio la despedida de los panameños del Mundial.