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Panamá se despide de la peor forma del Mundial, decepción y lamento vs Inglaterra

Las imágenes de la nueva derrota de Panamá, festejos de Inglaterra y el lamento tras decir adiós al Mundial 2026.

Panamá se despide de la peor forma del Mundial, decepción y lamento vs Inglaterra
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Panamá disputó este sábado su último partido en el Mundial 2026 y se despidió con una nueva derrota, ahora ante Inglaterra.

 Fotos EFE
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El Estadio de Nueva York recibió el esperado cotejo entre Panamá e Inglaterra por la jornada 3 del Mundial. Los centroamericanos se hicieron presentes para apoyar a su selección.

 Foto OPSA: Eduardo Solano
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Las aficionadas de Panamá protegiéndose de la lluvia previo al encuentro en Estados Unidos.

 Foto EFE
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Los hinchas con sus capotes para cubrirse de la lluvia que azotó antes del arranque del juego.

 Foto OPSA: Eduardo Solano
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Así de espectacular lucía el estadio de Nueva York para ver el Panamá vs Inglaterra. Los centroamericanos se hicieron sentir en las graderías.

 Foto OPSA: Eduardo Solano
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Y como se ha estado haciendo en esta jornada 3, se llevó a cabo un minuto de silencio por la tragedia ocurrida en Venezuela tras los terremotos.
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Los panameños llegaban eliminados a este duelo, pero querían despedirse con dignidad de la justa mundialista.
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Panamá cayó ante Ghana (1-0) y Croacia (1-0), por lo que ya no contaban con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
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Los centroamericanos resistieron en la primera parte y ya para la segunda, Inglaterra apretaba el acelerador. Aquí Harry Kane perdonó el 1-0.
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La muralla centroamericana se terminó derrumbando y poco después apareció Jude Bellingham para abrir el marcador en el minuto 62.
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El jugador del Real Madrid está teniendo una gran Copa del Mundo con Inglaterra y nuevamente se hizo presente en el marcador.
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La euforia de Jordan Pickford tras romperse el empate ante Panamá en el segundo tiempo.
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Y en menos de cinco minutos, apareció Harry Kane, quién con un certero cabezazo la mandó a guardar en el fondo de la meta.
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El inglés sumó su tercer gol en el Mundial 2026 y sigue dando la pelea tras liderar nuevamente en ofensiva.
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Inglaterra sumó tres puntos claves para apoderarse del primer lugar de su grupo y mandar a la segunda plaza a Croacia.
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Panamá nuevamente sufría una derrota en la Copa del Mundo, dejando buenas sensaciones, pero sin poder convertir en la competencia.
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El lamento de los aficionados panameños desde las graderías tras la dura derrota ante los ingleses.
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Panamá dijo adiós al Mundial 2026 como la única selección que no pudo anotar gol durante el torneo.
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Además, siguen sin sumar puntos durante sus participaciones en una Copa del Mundo, ahora con tres nuevas derrotas.
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Tras finalizar el partido, los jugadores de Panamá se reunieron en el terreno de juego en su último juego en el Mundial 2026.
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Panamá quedó en el cuarto lugar sin unidades por debajo de Inglaterra, Croacia y Ghana.
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Panamá fue la tercera selección de Concacaf eliminada de la justa. Haití y Curazao también quedaron fuera.
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En las graderías del inmueble nos encontramos con una bella hondureña. Isis, originaria de El Progreso, vio la despedida de los panameños del Mundial.
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