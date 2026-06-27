Carrozas, bandas y clubes engalanan la Feria Juniana en honor a los 490 años de SPS

San Pedro Sula, Honduras

Desde horas tempranas, miles de sampedranos comenzaron a llegar para disfrutar del recorrido, mientras la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el orden y resguardar a las familias asistentes.

San Pedro Sula vive este sábado una de sus celebraciones más emblemáticas con el tradicional Desfile de Carrozas de la Feria Juniana 2026 , actividad que llena de color, música y tradición la Avenida Circunvalación en el marco del 490 aniversario de fundación de la capital industrial.

Las autoridades confirmaron el cierre de las vías en la Avenida Circunvalación, desde la 105 Brigada de Infantería hasta la 7 calle, incluyendo el sector de la Fuente Luminosa y las cercanías de City Mall, debido a los preparativos y desarrollo del evento.

El desfile arrancó con la participación de instituciones de servicio y seguridad en su primer bloque, encabezado por la Gerencia de Salud, el Cuerpo de Bomberos, los cadetes de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) y la carroza de la Policía Nacional, acompañados por bandas de guerra y representaciones estudiantiles.

A lo largo del recorrido, la ciudadanía disfruta de once bloques cargados de diversidad, entre ellos clubes de autos clásicos, desfile hípico, bandas marciales, carrozas de empresas privadas e instituciones municipales, así como presentaciones culturales y artísticas.

Entre las atracciones más esperadas destacan las Marionetas Gigantes de Tuux Lockers, el Club de Mini Honduras, los motociclistas de Harley Davidson, las carrozas de DIUNSA, HCH, Mercado Turístico Guamilito y la participación de agrupaciones musicales como Rómulo Latin Band.

El ambiente festivo continúa desarrollándose con una masiva asistencia de familias que, año con año, mantienen viva esta tradición juniana que forma parte de la identidad cultural de San Pedro Sula.