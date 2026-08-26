El mar se traga la playa de Corozal y amenaza las viviendas

La Ceiba, Honduras. La constante erosión costera mantiene en máxima alerta a la comunidad garífuna de Corozal, donde el mar ha avanzado de forma agresiva en los últimos días, devorando al menos 50 metros de playa y dejando las olas a escasos pasos de las viviendas.

Espacios que antes servían para el esparcimiento comunitario y el trabajo en la zona costera hoy están totalmente sumergidos. Ante la amenaza y el impacto del fuerte oleaje, los pobladores han comenzado a colocar sacos llenos de arena como una medida para contener el embate del agua.

Espacios que antes servían para el esparcimiento comunitario y el trabajo de la zona costera hoy están totalmente sumergidos. Ante la amenaza y el impacto del fuerte oleaje, los pobladores han comenzado a colocar sacos llenos de arena como una medida para contener el embate del agua.