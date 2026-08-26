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El mar se traga la playa de Corozal y amenaza las viviendas

La erosión costera destruye las playas de la comunidad garífuna de Corozal y amenaza a decenas de viviendas​​​​

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 14:07 -
  • Carlos Molina
El mar se traga la playa de Corozal y amenaza las viviendas

Frente a los restaurantes de Corozal había varios metros de playa; sin embargo, el mar se está acercando y amenaza con destruir las construcciones, como ya ha ocurrido en zonas cercanas.

 Foto: La Prensa

La Ceiba, Honduras. La constante erosión costera mantiene en máxima alerta a la comunidad garífuna de Corozal, donde el mar ha avanzado de forma agresiva en los últimos días, devorando al menos 50 metros de playa y dejando las olas a escasos pasos de las viviendas.

Espacios que antes servían para el esparcimiento comunitario y el trabajo en la zona costera hoy están totalmente sumergidos. Ante la amenaza y el impacto del fuerte oleaje, los pobladores han comenzado a colocar sacos llenos de arena como una medida para contener el embate del agua.

Espacios que antes servían para el esparcimiento comunitario y el trabajo de la zona costera hoy están totalmente sumergidos. Ante la amenaza y el impacto del fuerte oleaje, los pobladores han comenzado a colocar sacos llenos de arena como una medida para contener el embate del agua.

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"Es alarmante lo que estamos viviendo, no podemos dormir porque el mar se puede meter ya que ha pasado más del límite. A la casa vecina el mar ya se la estaba llevando y tuvo que colocar unos sacos de arena para evitar más daños", manifestó Yobel Tejada, habitante afectado.​​​​​​​

"Los pescadores estamos preocupados porque los cayucos ya no encontramos dónde colocarlos, estamos en alerta", agregó Tejada.

Los pobladores afectados comenzaron, desde la noche del martes, a colocar barricadas con sacos de arena para evitar daños en las viviendas.

Los pobladores afectados comenzaron, desde la noche del martes, a colocar barricadas con sacos de arena para evitar daños en las viviendas.

 (Foto: La Prensa)

Abandono y respuesta oficial

Los vecinos de Corozal expresaron su malestar ante la falta de presencia inmediata de los organismos de socorro para evaluar las pérdidas y los riesgos estructurales en la zona.

Por su parte, Jaris Chirinos, miembro del Comité de Emergencia Municipal (Codem), atribuyó el fenómeno al cambio climático global y las variaciones en las mareas.

"Todo esto es resultado de una variedad climática que estamos viviendo a nivel mundial, nos queda adoptar medidas de cómo adaptarnos a la naturaleza", explicó Chirinos.

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Agregó que "se han hecho varias inspecciones en Corozal y en el casco urbano se han realizado obras de mitigación para reducir los efectos del cambio climático. Se espera que también se hagan en estas aldeas para reducir los daños".

Mientras se concretan las obras de mitigación prometidas, la incertidumbre predomina en esta histórica comunidad garífuna, cuyos habitantes temen perder sus hogares si el mar continúa avanzando.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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