Oceanógrafa griega investiga causas de la erosión costera

La Ceiba, Atlántida

El fuerte oleaje causado por la erosión costera continúa provocando graves estragos en las playas de la comunidad garífuna de Corozal, en La Ceiba, destruyendo incluso el emblemático parador fotográfico de la zona. El impacto también se registra en otros sectores, como el barrio Inglés, en el centro de la ciudad. Ante esta problemática, Ourania Tzoraki, oceanógrafa y especialista en entorno costero, visitó recientemente La Ceiba y realizó un recorrido de inspección junto con personal de la municipalidad. El objetivo fue evaluar la vulnerabilidad de la franja costera frente a los eventos climáticos extremos.

“En el futuro las condiciones van a ser más fuertes y lo que se debe hacer es que las construcciones sean más resistentes. Si no hacemos algo por cuidar el ambiente, el daño será aún mayor”, advirtió la experta. Sobre las obras de mitigación que construye la Alcaldía de La Ceiba, como los espigones, Tzoraki explicó que no generan un impacto negativo en el mar y representan un beneficio para los vecinos. Sin embargo, recomendó no construir este tipo de estructuras en la comunidad de Corozal y priorizar soluciones adaptadas a las condiciones de su entorno.

Edgardo Amaya, jefe del Comité de Emergencia Municipal (Codem) en La Ceiba, destacó el valor de las recomendaciones técnico-científicas. “La experta nos confirmó que los espigones que construimos son una buena medida de mitigación. Además, nos recomendó implementar barreras vivas mediante la reforestación de la playa con cocoteros, yuyugas, almendros, hicacos y uvas costeras”, señaló Amaya. Las autoridades municipales buscan poner en marcha estas recomendaciones para mitigar el avance del mar y proteger a la población de las comunidades costeras.