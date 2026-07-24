Comité Vial reanuda la colocación de "chachas" y aplicación de multas en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Tras más de un año de haber quedado en suspenso, el Comité Vial Municipal reanudó de manera oficial la colocación de inmovilizadores de vehículos, popularmente conocidos como “chachas”, con el objetivo de frenar el caos vehicular que afecta el casco urbano de la ciudad. Durante los meses en que se suspendió el uso de estos inmovilizadores, el centro de La Ceiba experimentó un notable incremento en el desorden vial, con conductores estacionándose en zonas prohibidas, obstaculizando el paso peatonal y generando severos congestionamientos.

La medida responde directamente a una ola de reclamos ciudadanos y a la persistente imprudencia al volante. “Desde este miércoles retomamos la colocación de las chachas, debido a la gran cantidad de denuncias que ha recibido el alcalde municipal y también al poco o nada de obedecimiento de los conductores”, explicó Antonio Hernández, director del Comité Vial.

Montos y sanciones

Para recuperar el orden en las calles del casco urbano, las autoridades dieron a conocer los montos de las sanciones a los infractores, de acuerdo al plan de arbitrios. Vehículos livianos y particulares: 500 lempiras y vehículos pesados: 800 lempiras.

Los conductores sancionados deberán acudir a las oficinas de la municipalidad de La Ceiba para cancelar el valor de la multa correspondiente; únicamente tras presentar el comprobante de pago se procederá a la liberación del automóvil.