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Comité Vial reanuda la colocación de "chachas" y aplicación de multas en La Ceiba

Luego de haber permanecido en suspenso durante más de un año, el Comité Vial Municipal de La Ceiba reanudó este miércoles la colocación de inmovilizadores de vehículos, conocidos popularmente como “chachas”.

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 10:55 -
  • Carlos Molina
Comité Vial reanuda la colocación de chachas y aplicación de multas en La Ceiba

Ante las constantes denuncias de los ciudadanos y el irrespeto a las zonas del casco urbano donde está prohibido estacionarse, el Comité Vial Municipal reactivó el uso de las populares “chachas”.

Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

Tras más de un año de haber quedado en suspenso, el Comité Vial Municipal reanudó de manera oficial la colocación de inmovilizadores de vehículos, popularmente conocidos como “chachas”, con el objetivo de frenar el caos vehicular que afecta el casco urbano de la ciudad.

Durante los meses en que se suspendió el uso de estos inmovilizadores, el centro de La Ceiba experimentó un notable incremento en el desorden vial, con conductores estacionándose en zonas prohibidas, obstaculizando el paso peatonal y generando severos congestionamientos.

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La medida responde directamente a una ola de reclamos ciudadanos y a la persistente imprudencia al volante.

“Desde este miércoles retomamos la colocación de las chachas, debido a la gran cantidad de denuncias que ha recibido el alcalde municipal y también al poco o nada de obedecimiento de los conductores”, explicó Antonio Hernández, director del Comité Vial.

Montos y sanciones

Para recuperar el orden en las calles del casco urbano, las autoridades dieron a conocer los montos de las sanciones a los infractores, de acuerdo al plan de arbitrios. Vehículos livianos y particulares: 500 lempiras y vehículos pesados: 800 lempiras.

Los parqueos están remarcados y establecidos en las principales calles y avenidas de la ciudad, sin embargo siempre hay conductores que desobedecen y sus vehículos son inmovilizados.

Los parqueos están remarcados y establecidos en las principales calles y avenidas de la ciudad, sin embargo siempre hay conductores que desobedecen y sus vehículos son inmovilizados.

(Foto: La Prensa )

Los conductores sancionados deberán acudir a las oficinas de la municipalidad de La Ceiba para cancelar el valor de la multa correspondiente; únicamente tras presentar el comprobante de pago se procederá a la liberación del automóvil.

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Las autoridades del Comité Vial hicieron un llamado a la ciudadanía y a los visitantes a respetar las señales de tránsito y las zonas de parqueo autorizadas para evitar contratiempos e inconvenientes económicos.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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