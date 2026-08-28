Definidos: Los rivales de Dereck Moncada y Lugano en UEFA Conference League

Mónaco.

El Lugano FC, equipo donde milita el joven delantero hondureño Dereck Moncada, ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de liga de la UEFA Europa Conference League 2026-27, luego del sorteo realizado este viernes 28 de agosto. El conjunto suizo quedó emparejado con seis rivales de diferentes países europeos, en una fase que promete ser exigente y que representará una importante prueba para el club. Lugano tendrá que enfrentarse al Getafe de España, Copenhague de Dinamarca, Jablonec de República Checa, Estrella Roja de Serbia, Kauno Žalgiris de Lituania y Sint-Truiden de Bélgica El sorteo determinó además que los albinegros deberán afrontar tres encuentros como visitantes, por lo que tendrán que viajar a Dinamarca, España y República Checa. Estos desplazamientos supondrán un desafío adicional para un equipo que buscará avanzar lo máximo posible en el tercer torneo continental de clubes organizado por la UEFA.

Uno de los grandes atractivos para Honduras será la presencia de Dereck Moncada. El atacante de apenas 18 años, formado en las categorías inferiores del Olimpia, tendrá la oportunidad de disputar por primera vez una competición europea y de medirse ante clubes de distintas ligas del Viejo Continente. Para Moncada, la participación en la Conference League puede convertirse en un importante escaparate internacional. El joven hondureño tendrá la posibilidad de ganar experiencia en un escenario de alta exigencia y enfrentarse a rivales de mayor recorrido, algo que podría contribuir a su crecimiento y proyección profesional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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