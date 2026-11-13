FUNDAHRSE celebra dos décadas de responsabilidad y sostenibilidad

El salón Felipe Arguello de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés fue la sede de esta edición especial que reunió a 91 organizaciones, entre ellas 89 empresas y 2 gremios, que fueron distinguidas con el SELLO FUNDAHRSE de ESR por incorporar en su gestión criterios económicos, sociales y ambientales.

El evento celebró 20 años de una iniciativa que promueve y reconoce las buenas prácticas, la responsabilidad social y la sostenibilidad en las organizaciones del país.

SAN PEDRO SULA.- La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) realizó este jueves, 12 de noviembre, la gala de premiación SELLO FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR), la cual reunió a destacados líderes empresariales y representantes de organizaciones nacionales e internacionales.

El reconocimiento destaca el compromiso del sector privado con una visión empresarial orientada no solo al crecimiento, sino también a la generación de oportunidades, bienestar y desarrollo sostenible para Honduras.

La ceremonia inició a las 7:00 p.m. y combinó momentos de reflexión sobre los desafíos empresariales con reconocimientos a quienes han contribuido al fortalecimiento de esta agenda en el país.

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Mario R. Faraj, presidente de FUNDAHRSE, destacó que los 20 años del SELLO FUNDAHRSE representan una trayectoria construida sobre el compromiso, la visión compartida y la convicción del sector empresarial de contribuir al desarrollo sostenible de Honduras. Asimismo, resaltó el valor de la responsabilidad empresarial como un motor de cambio y transformación social.

Entre los invitados especiales y representantes de organismos de cooperación y gobierno estuvieron: el Sr. Juan Carlos Garcia, Secretario de Estado en el Despacho de Presidencia; el Sr. Alejandro Álvarez, coordinador residente de las Naciones Unidas; el Sr. Gonzalo Fournier Conde, embajador de la Unión Europea en Honduras.

También estuvieron la Dra. María Cristina González de Handal, vicepresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); el Sr. Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y la Sra. Ana Clemencia Bueso, secretaria de la Junta Directiva de FUNDAHRSE.

Reconocimientos especiales

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos especiales a profesionales que contribuyen al impulso de la sostenibilidad y al fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial.

En la categoría Presidente Ejecutivo en el Impulso de la Sostenibilidad Empresarial, el reconocimiento fue otorgado al Sr. Leonel Gianini, CEO de Supermercados La Colonia.

En la categoría Gerente Comprometido con la RSE y la Sostenibilidad, se distinguió a Gabriela Carvajal, gerente senior de asuntos corporativos y sostenibilidad de Dinant. Por su parte, la categoría Colaborador de FUNDAHRSE del Año reconoció a la Sra. Yosseline Gálvez, directora de desarrollo institucional y comunicaciones.