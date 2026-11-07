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RYLA EXCER 2026 premia la excelencia académica con becas universitarias

El programa del Club Rotary San Pedro Sula reconoció el esfuerzo académico de cien estudiantes y les acercó oportunidades para continuar sus estudios superiores

RYLA EXCER 2026 premia la excelencia académica con becas universitarias

Conferencistas hondureños compartieron sus experiencias y conocimientos sobre emprendimiento, tecnología, educación y desarrollo personal con los jóvenes participantes.

 Foto: Cortesía Club Rotario San Pedro Sula
San Pedro Sula, Honduras

Cien jóvenes destacados por su rendimiento académico tuvieron una oportunidad para mirar más allá de las aulas y acercarse a nuevas posibilidades para su futuro profesional. Se trata de los participantes de RYLA EXCER 2026, una jornada organizada por el Club Rotary San Pedro Sula que reconoció el esfuerzo de estudiantes de ocho centros educativos de la ciudad.

El encuentro se realizó en Torre Banpaís y ofreció seis horas de conferencias, experiencias inspiradoras y oportunidades de formación. Entre los principales incentivos destacaron dos becas universitarias completas, otorgadas por la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y la Universidad de San Pedro Sula (USAP), para que los estudiantes beneficiados puedan continuar sus estudios superiores en la carrera de su elección.

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Dos estudiantes recibieron becas universitarias completas, con el respaldo de la UTH y la USAP, para continuar sus estudios superiores en la carrera de su elección.

Dos estudiantes recibieron becas universitarias completas, con el respaldo de la UTH y la USAP, para continuar sus estudios superiores en la carrera de su elección.

 (Foto: Cortesía Club Rotario San Pedro Sula)

Formación para abrir nuevos caminos

RYLA, siglas de Rotary Youth Leadership Awards, es un programa internacional de Rotary que promueve el liderazgo juvenil mediante experiencias educativas y actividades formativas. En esta edición, RYLA EXCER puso el foco en estudiantes sobresalientes del sistema educativo sampedrano y en la importancia de ofrecerles herramientas para desarrollar sus capacidades.

Durante la jornada, cuatro profesionales hondureños compartieron sus conocimientos y experiencias en áreas como emprendimiento, tecnología y educación. Entre los conferencistas participaron Menotti Maradiaga, miembro de la Cámara de Comercio; el empresario Luis Gustavo Flores, impulsor de TEDx San Pedro Sula; la psicóloga Yoliveth Centeno y Juan Carlos Gamero, reconocido por sus conferencias motivacionales.

El empresario y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Menotti Maradiaga.

El empresario y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Menotti Maradiaga.

(Foto: Cortesía Club Rotario San Pedro Sula)
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Los expositores abordaron temas relacionados con la preparación profesional, la innovación, el autoconocimiento y la formación continua. A través de sus intervenciones, transmitieron a los jóvenes que la excelencia académica constituye una base importante para acceder a nuevas oportunidades, pero que también son necesarios valores, disciplina, iniciativa y disposición para aprender.

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La jornada también incluyó rifas de computadoras y tabletas como herramientas de apoyo para el aprendizaje. Además, los 100 participantes recibieron un kit de bienvenida y, durante las conferencias, se entregaron distintos premios para reconocer su participación.

4. Computadoras, tabletas y kits de bienvenida formaron parte de los incentivos entregados durante la jornada organizada por el Club Rotary San Pedro Sula.

4. Computadoras, tabletas y kits de bienvenida formaron parte de los incentivos entregados durante la jornada organizada por el Club Rotary San Pedro Sula.

 (Foto: Cortesía Club Rotario San Pedro Sula)
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Historias que motivan a seguir adelante

El programa contó con la participación de dos jóvenes beneficiarios de ediciones anteriores, quienes compartieron sus experiencias y los avances alcanzados gracias a las oportunidades recibidas. Sus testimonios permitieron a los nuevos participantes conocer cómo este tipo de iniciativas puede influir en sus metas académicas y personales.

La organización del encuentro fue posible gracias al trabajo del Club Rotary San Pedro Sula y al respaldo de empresas e instituciones que contribuyeron a su desarrollo. También destacó la participación del Club Rotaract San Pedro Sula, club ahijado que apoyó con la animación de las actividades y la entrega de premios.

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Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

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