RYLA EXCER 2026 premia la excelencia académica con becas universitarias

San Pedro Sula, Honduras

Cien jóvenes destacados por su rendimiento académico tuvieron una oportunidad para mirar más allá de las aulas y acercarse a nuevas posibilidades para su futuro profesional. Se trata de los participantes de RYLA EXCER 2026, una jornada organizada por el Club Rotary San Pedro Sula que reconoció el esfuerzo de estudiantes de ocho centros educativos de la ciudad. El encuentro se realizó en Torre Banpaís y ofreció seis horas de conferencias, experiencias inspiradoras y oportunidades de formación. Entre los principales incentivos destacaron dos becas universitarias completas, otorgadas por la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y la Universidad de San Pedro Sula (USAP), para que los estudiantes beneficiados puedan continuar sus estudios superiores en la carrera de su elección.

Formación para abrir nuevos caminos

RYLA, siglas de Rotary Youth Leadership Awards, es un programa internacional de Rotary que promueve el liderazgo juvenil mediante experiencias educativas y actividades formativas. En esta edición, RYLA EXCER puso el foco en estudiantes sobresalientes del sistema educativo sampedrano y en la importancia de ofrecerles herramientas para desarrollar sus capacidades. Durante la jornada, cuatro profesionales hondureños compartieron sus conocimientos y experiencias en áreas como emprendimiento, tecnología y educación. Entre los conferencistas participaron Menotti Maradiaga, miembro de la Cámara de Comercio; el empresario Luis Gustavo Flores, impulsor de TEDx San Pedro Sula; la psicóloga Yoliveth Centeno y Juan Carlos Gamero, reconocido por sus conferencias motivacionales.

Los expositores abordaron temas relacionados con la preparación profesional, la innovación, el autoconocimiento y la formación continua. A través de sus intervenciones, transmitieron a los jóvenes que la excelencia académica constituye una base importante para acceder a nuevas oportunidades, pero que también son necesarios valores, disciplina, iniciativa y disposición para aprender. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La jornada también incluyó rifas de computadoras y tabletas como herramientas de apoyo para el aprendizaje. Además, los 100 participantes recibieron un kit de bienvenida y, durante las conferencias, se entregaron distintos premios para reconocer su participación.

Historias que motivan a seguir adelante