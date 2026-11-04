Zona Grill 504 prepara sus brasas para conquistar la Patagonia chilena

Chile

El talento gastronómico hondureño se prepara para cruzar fronteras con el chef Josué Rosales, fundador de la escuela de parrilla Zona Grill 504, encabezará la participación de la Selección Parrillera Hondureña en Patagón Grill, un encuentro internacional que tendrá como escenario la Patagonia chilena. Rosales, conocido en el ámbito gastronómico como Grill Master, cuenta con una trayectoria dedicada a la cultura del asado, la formación de nuevos talentos y la participación en competencias y encuentros especializados. Además, se convirtió en el primer hondureño certificado como juez internacional por la Steak Cookoff Association (SCA), organización estadounidense vinculada al mundo de las competencias de parrilla.

Esta experiencia le ha permitido ampliar sus conocimientos y representar al país en espacios internacionales. Ahora, el desafío será trasladar esa pasión por las brasas hasta Chile, donde también participará como juez internacional invitado.

Instagram

La delegación hondureña está integrada por un equipo que se ha preparado para asumir este compromiso y mostrar la calidad, creatividad y tradición gastronómica del país. Sin embargo, concretar el viaje requiere respaldo económico y logístico, por lo que sus integrantes han iniciado una convocatoria para encontrar aliados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La iniciativa está dirigida a empresas, marcas y emprendedores interesados en apoyar esta representación mediante aportaciones económicas, productos o servicios que contribuyan a cubrir gastos de boletos aéreos, alojamiento, alimentación y otras necesidades durante la estadía.

Como parte de los beneficios, los patrocinadores tendrán exposición en las redes sociales del equipo y presencia en los espacios promocionales habilitados durante el encuentro, convirtiéndose en aliados de una iniciativa que busca proyectar el talento hondureño fuera de sus fronteras. Para acercarse a la meta, Zona Grill 504 también organizará una jornada gastronómica denominada "Un asado rumbo a la Patagonia", programada para el sábado 14 de noviembre, de 11:00 a. m. a 4:00 p. m., en el estacionamiento de Supermercados Colonial, sucursal Circunvalación, en San Pedro Sula.