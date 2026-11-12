Conoce a los finalistas del Premio Quetglas 2026: Instrumentos de la Caridad

Patricia Scarpatetti, de Fundación Yo Quiero Ser; Ramiro Ocasio, de Fundación FEIH; y William Dejong y Charles Newman, de SCW Schools for Children of the World, son los finalistas del Premio Quetglas 2026, una distinción que reconoce a personas comprometidas con el servicio y la atención a los sectores más vulnerables de Honduras. Ellos son los Instrumentos de la Caridad que, con sus manos, han transformado la vida de tantos hermanos menos favorecidos. Con más de 40 años de trayectoria en Honduras y presencia en San Pedro Sula y Tegucigalpa, OSOVI desarrolla programas enfocados en educación, salud y acompañamiento a personas mayores. A través de estas iniciativas, la fundación atiende cada año a cientos de niños, jóvenes y familias que enfrentan diferentes condiciones de vulnerabilidad. ​​​​​

Bajo el lema «Un premio a la caridad hecha persona», la edición 2026 busca identificar a quienes, desde el servicio cotidiano y muchas veces lejos de los reflectores, dedican su tiempo, recursos, capacidades y esfuerzos a mejorar las condiciones de vida de los demás. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La convocatoria se desarrolla en sintonía con el Año Jubilar Mundial Franciscano y el Año Jubilar de la Santa Misión en Honduras. En este contexto, el Premio Quetglas pretende reconocer a personas cuyo compromiso con la solidaridad y el servicio las convierte en instrumentos de la caridad, siguiendo los valores y el ejemplo de Jesús, San Vicente de Paúl y el recordado padre Antonio Quetglas. El sacerdote vicentino dedicó años de su vida al servicio de las personas más necesitadas de Honduras. Su legado inspira una distinción que busca destacar a quienes brindan acompañamiento, consuelo, alimento, atención y esperanza a sectores que requieren apoyo para alcanzar una vida digna.

De acuerdo con los requisitos establecidos, la convocatoria tiene alcance nacional y permite postular a hondureños o extranjeros que residen en el país. Los nominados deben tener al menos 15 años y haber desarrollado acciones de impacto y relevancia social que contribuyan a mejorar la integración y la calidad de vida de colectivos en situación de vulnerabilidad. Entre los criterios también se contempla la posibilidad de replicar el proyecto para atender otras necesidades sociales. El premio está dirigido exclusivamente a personas naturales, no a instituciones ni fundaciones. Además, no se trata de una distinción póstuma y no podrán participar personas o familiares relacionados de cualquier forma con OSOVI. La ceremonia de gala se llevará a cabo el 19 de noviembre de 2026 en el Club Hondureño Árabe de San Pedro Sula.

Premio Quetglas 2025