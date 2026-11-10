Zorzales Film Festival 2026: inscripciones cierran el 15 de noviembre

San Pedro Sula. El Zorzales Film Festival se prepara para celebrar su edición 2026. Los realizadores interesados en participar tienen hasta el próximo 15 de noviembre para inscribir sus producciones audiovisuales. La gala de premiación está programada para el 26 de noviembre, a las 6:00 pm, en el auditorio Jorge Emilio Jaar de la Universidad de San Pedro Sula (USAP).
La actividad estará abierta a todo público y quienes asistan deberán cumplir con un código de vestimenta semiformal. El jurado calificador está integrado por Blanca Mejía, Ismael Bevilacqua y Héctor Galindo.
El festival es una iniciativa vinculada a la Universidad de San Pedro Sula que busca impulsar el talento cinematográfico hondureño, promover la creatividad y brindar oportunidades a nuevos realizadores para presentar sus producciones ante el público.
Desde su creación, el proyecto ha procurado consolidar un espacio en el que estudiantes, cineastas emergentes y creadores audiovisuales puedan compartir sus trabajos, demostrar sus capacidades y encontrar oportunidades para desarrollar su talento.
Su propósito es contribuir al crecimiento de la industria audiovisual de Honduras, mediante el reconocimiento del esfuerzo, la dedicación y la creatividad de quienes convierten sus ideas en historias a través del cine.
La historia del Zorzales Film Festival
El Zorzales Film Festival nació en 2019 como una iniciativa académica impulsada desde el ámbito de la comunicación y la producción audiovisual de la Universidad de San Pedro Sula.
El proyecto surgió con la visión de crear una plataforma que permitiera a los realizadores hondureños presentar sus producciones, demostrar sus capacidades y recibir reconocimiento por su trabajo creativo.
La iniciativa fue impulsada por Héctor Mejía, catedrático fundador del festival, junto con estudiantes que contribuyeron al desarrollo y consolidación del proyecto.
Categorías de participación
En la edición de 2025, el festival estableció tres categorías con el objetivo de ofrecer oportunidades a diferentes formatos de producción audiovisual:
Cortometraje: dirigido a producciones de corta duración, con un tiempo establecido de entre uno y diez minutos. Esta categoría permite explorar historias mediante propuestas narrativas creativas, concisas y visualmente atractivas.
Mediometraje: orientado a producciones de entre diez y 45 minutos, con espacio para desarrollar historias de mayor profundidad narrativa.
Documental: destinado a obras que exploran hechos, personas, comunidades, experiencias y temas de interés mediante la investigación, el testimonio y la narración de acontecimientos reales.
Las categorías y los requisitos pueden variar según la edición. Por ello, los realizadores interesados deben consultar las bases oficiales de la convocatoria 2026 antes de presentar sus proyectos.
Premios y reconocimiento al talento audiovisual
El Zorzales Film Festival reconoce el trabajo que implica cada producción audiovisual, desde la planificación, investigación y escritura hasta la grabación, edición y colaboración en equipo.
Durante la edición de 2025, los premios económicos anunciados fueron los siguientes:
Cortometraje: Primer lugar: L 20,000; Segundo lugar: L 10,000; Tercer lugar: L 5,000.
Mediometraje: Primer lugar: L 6,000; Documental: Primer lugar: L 6,000.
Estos reconocimientos forman parte del esfuerzo del festival por estimular la producción audiovisual y ofrecer incentivos a quienes apuestan por contar historias a través del cine.
Fecha, hora y lugar de la gala de premiación 2026
La gala final del Zorzales Film Festival 2026 se realizará el 26 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el auditorio Jorge Emilio Jaar de la Universidad de San Pedro Sula.
El ingreso estará abierto a todo público y el código de vestimenta establecido será semiformal. Samuel León será parte de esta edición como artista invitado, llenando de talento, música y energía una noche dedicada al cine y al arte.
Para conocer las novedades, convocatorias y actividades del festival, el público puede consultar sus canales de comunicación:
Instagram: @zorzalesfilmfest
Correo electrónico: zorzalesfilmfest@usap.edu