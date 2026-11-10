Zorzales Film Festival 2026: inscripciones cierran el 15 de noviembre

San Pedro Sula. El Zorzales Film Festival se prepara para celebrar su edición 2026. Los realizadores interesados ​​en participar tienen hasta el próximo 15 de noviembre para inscribir sus producciones audiovisuales. La gala de premiación está programada para el 26 de noviembre, a las 6:00 pm, en el auditorio Jorge Emilio Jaar de la Universidad de San Pedro Sula (USAP). La actividad estará abierta a todo público y quienes asistan deberán cumplir con un código de vestimenta semiformal. El jurado calificador está integrado por Blanca Mejía, Ismael Bevilacqua y Héctor Galindo. El festival es una iniciativa vinculada a la Universidad de San Pedro Sula que busca impulsar el talento cinematográfico hondureño, promover la creatividad y brindar oportunidades a nuevos realizadores para presentar sus producciones ante el público.

Desde su creación, el proyecto ha procurado consolidar un espacio en el que estudiantes, cineastas emergentes y creadores audiovisuales puedan compartir sus trabajos, demostrar sus capacidades y encontrar oportunidades para desarrollar su talento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su propósito es contribuir al crecimiento de la industria audiovisual de Honduras, mediante el reconocimiento del esfuerzo, la dedicación y la creatividad de quienes convierten sus ideas en historias a través del cine.

La historia del Zorzales Film Festival

El Zorzales Film Festival nació en 2019 como una iniciativa académica impulsada desde el ámbito de la comunicación y la producción audiovisual de la Universidad de San Pedro Sula. El proyecto surgió con la visión de crear una plataforma que permitiera a los realizadores hondureños presentar sus producciones, demostrar sus capacidades y recibir reconocimiento por su trabajo creativo. La iniciativa fue impulsada por Héctor Mejía, catedrático fundador del festival, junto con estudiantes que contribuyeron al desarrollo y consolidación del proyecto.

Categorías de participación

En la edición de 2025, el festival estableció tres categorías con el objetivo de ofrecer oportunidades a diferentes formatos de producción audiovisual: Cortometraje: dirigido a producciones de corta duración, con un tiempo establecido de entre uno y diez minutos. Esta categoría permite explorar historias mediante propuestas narrativas creativas, concisas y visualmente atractivas. Mediometraje: orientado a producciones de entre diez y 45 minutos, con espacio para desarrollar historias de mayor profundidad narrativa. Documental: destinado a obras que exploran hechos, personas, comunidades, experiencias y temas de interés mediante la investigación, el testimonio y la narración de acontecimientos reales. Las categorías y los requisitos pueden variar según la edición. Por ello, los realizadores interesados deben consultar las bases oficiales de la convocatoria 2026 antes de presentar sus proyectos.

Premios y reconocimiento al talento audiovisual

El Zorzales Film Festival reconoce el trabajo que implica cada producción audiovisual, desde la planificación, investigación y escritura hasta la grabación, edición y colaboración en equipo. Durante la edición de 2025, los premios económicos anunciados fueron los siguientes: Cortometraje: Primer lugar: L 20,000; Segundo lugar: L 10,000; Tercer lugar: L 5,000. Mediometraje: Primer lugar: L 6,000; Documental: Primer lugar: L 6,000. Estos reconocimientos forman parte del esfuerzo del festival por estimular la producción audiovisual y ofrecer incentivos a quienes apuestan por contar historias a través del cine.

Fecha, hora y lugar de la gala de premiación 2026