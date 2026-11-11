La Orquesta Filarmónica de SPS se despide antes de su cita en Nueva York

San Pedro Sula, Honduras

Con un repertorio que reunió grandes piezas de la ópera y la música sinfónica, la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula (la Fil) ofreció ayer su "Noche Filarmónica", un concierto especial de despedida celebrado en el Teatro José Francisco Saybe. La velada tuvo un significado especial para sus integrantes, quienes se preparan para representar a Honduras en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Bajo la dirección artística del maestro Óscar Barahona, la agrupación compartió escenario con la soprano hondureña Mónica Del Cid y el pianista mexicano Abdiel Vázquez, invitados que aportaron su talento a una propuesta musical diseñada para ofrecer al público una experiencia de alto nivel artístico.

El programa incluyó reconocidas composiciones del repertorio operístico, entre ellas "Sì, mi chiamano Mimì" y "Quando me'n vo'", de "La Bohème", de Giacomo Puccini. También figuró "Quel guardo il cavaliere", de "Don Pasquale", de Gaetano Donizetti, con Mónica Del Cid como solista, además de "Parigi o cara", de "La Traviata", de Giuseppe Verdi. La selección musical continuó con el vals de "La viuda alegre", del compositor Franz Lehár, y la "Sinfonía Ana Frank", de L. Biriotti. Uno de los momentos destacados del concierto estuvo a cargo de Abdiel Vázquez, quien interpretó al piano "Rapsodia en azul", de George Gershwin, una de las piezas emblemáticas de la música estadounidense. El tenor Carlos Aguirre también formó parte de los artistas invitados.

La participación de Mónica Del Cid tuvo un significado particular, pues la soprano hondureña mantiene una estrecha relación artística con la agrupación y se ha convertido en una de sus voces solistas. Su presencia en esta presentación también anticipa el papel que tendrá en el próximo compromiso internacional de la orquesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, Abdiel Vázquez aportó el componente pianístico a una velada que combinó distintas expresiones del repertorio clásico. El músico mexicano destacó por su fina interpretación de una obra innovadora con elementos de jazz y blues de principios del siglo XX.

La "Noche Filarmónica" fue una oportunidad para que los asistentes acompañaran a los músicos antes de su viaje a Estados Unidos. La presentación tuvo como propósito recaudar fondos para contribuir con los gastos relacionados con la participación de la Fil en el Carnegie Hall de Nueva York, prevista para el próximo 30 de noviembre. En esa fecha, la orquesta buscará escribir un capítulo histórico para la música hondureña y centroamericana al convertirse, según la institución, en la primera agrupación de la región en presentarse en ese reconocido recinto. El concierto estará bajo la dirección de Óscar Barahona y contará con la participación de solistas hondureños, entre ellos Mónica Del Cid y el tenor Carlos Aguirre.

Sobre la Orquesta Filarmónica de SPS

Fundada en enero de 2017 por iniciativa de Barahona y un grupo de músicos hondureños, la Orquesta Filarmónica de SPS nació con el propósito de desarrollar una institución artística capaz de representar al país en escenarios internacionales. En noviembre de 2023 alcanzó otro logro importante al realizar una gira por España e Italia, convirtiéndose en la primera orquesta académica profesional de Honduras en presentarse en Europa. Durante ese recorrido, la agrupación también actuó en el Vaticano ante una audiencia de más de 10,000 personas. La presentación fue elogiada por el entonces papa Francisco, una experiencia que marcó su trayectoria y amplió la proyección internacional del talento musical hondureño.