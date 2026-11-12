Pacific Place: Diunsa abre sus puertas en Choluteca

Choluteca.

Diunsa inauguró su una nueva tienda en Pacific Place, el moderno centro comercial con el que la empresa abre su operación en la zona sur del país, consolidando su liderazgo, en el marco de la celebración de su 50 aniversario. Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa, destacó: “Estamos inaugurando una nueva propuesta comercial, moderna, completa a la altura de la importancia que tiene Choluteca en el desarrollo del país. Esta inversión en muestra de nuestro compromiso permanente con Honduras y, sobre todo, con esta próspera ciudad que desde hace tiempo esperaba nuestra presencia”.

La inauguración de Pacific Place y Diunsa en Choluteca es parte del plan de expansión de la cadena de tiendas por departamento, que este año ha significado la inversión de mil millones de lempiras y que también ha incluido la apertura de Diunsa 7 Calle en San Pedro Sula y dos tiendas Sportia, en Santa Rosa de Copán y en el aeropuerto de San Pedro Sula.

Una tienda espectacular

Diunsa en Choluteca cuenta con 5,700 metros cuadrados de área de ventas, con todas las categorías de productos: Electrónica, tecnología, línea blanca, hogar, muebles, juguetería, deportes, bebés, escolares y motos. Además, esta nueva tienda brinda todos los servicios y facilidades de pago de Diunsa a través de su sistema a plazos CrediDiunsa, con la más grande variedad de productos de las mejores marcas, los mejores precios y el mejor ambiente de compras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Con motivo de la inauguración de su nueva tienda en Pacific Place, Diunsa ha preparado grandes promociones y una amplia agenda de actividades para toda la familia.

Sobre Pacific Place