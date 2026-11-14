Zona Grill 504 recauda fondos para representar a Honduras en Chile

San Pedro Sula, Honduras

Cientos de personas se dieron cita en Supermercados Colonial, en el sector de la Fuente Luminosa, para disfrutar de una jornada gastronómica que combinó el sabor de la parrilla con una causa especial: apoyar a la Selección Parrillera Hondureña en su próximo viaje a la Patagonia chilena. La actividad, denominada “Un asado rumbo a la Patagonia”, fue organizada por Zona Grill 504, iniciativa fundada por el chef Josué Rosales, conocido como Grill Master, con el propósito de recaudar fondos para que la delegación nacional pueda participar en Patagón Grill, un encuentro internacional que reunirá a exponentes de la cultura del asado.







Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar cortes de calidad preparados a la parrilla. Entre las opciones destacaron el asado de tira choice y el puyaso choice, servidos con frijoles, encurtido, queso crema, chimichurri y tortillas, una combinación que permitió disfrutar de una propuesta gastronómica con sabores tradicionales hondureños. La convocatoria reunió a cientos de comensales que, además de compartir una experiencia culinaria, contribuyeron a una iniciativa que busca llevar el talento parrillero del país a un escenario internacional. Cada plato vendido representó un aporte para cubrir parte de los gastos que implica el traslado y la participación del equipo.







Rosales, fundador de Zona Grill 504, encabezará la Selección Parrillera Hondureña en Patagón Grill. Su participación también tendrá un papel especial, ya que fue invitado como juez internacional del encuentro, respaldado por su certificación como juez de la Steak Cookoff Association (SCA), organización con sede en Estados Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El chef cuenta con el reconocimiento de ser el primer hondureño certificado como juez internacional por la SCA, un logro que ha contribuido a abrirle espacios en el ámbito de las competencias de asado y que ahora le permitirá representar al país desde una doble faceta: como líder de la delegación y evaluador de las propuestas participantes. La presencia hondureña en la competencia tiene como objetivo compartir la identidad culinaria nacional, demostrar la calidad de sus preparaciones y dar a conocer el trabajo de quienes mantienen viva la cultura de la parrilla en el país. Sin embargo, concretar el viaje representa un desafío económico y logístico. La delegación todavía necesita respaldo para cubrir boletos aéreos, hospedaje, alimentación y otros gastos relacionados con su participación en territorio chileno.





