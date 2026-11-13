FUNDAHRSE celebra 20 años de compromiso empresarial

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) celebró la XX edición del SELLO FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR), una gala que reunió a representantes del sector empresarial hondureño para conmemorar dos décadas de trayectoria.
En esta edición conmemorativa, 89 empresas y 2 gremios, para un total de 91 organizaciones, recibieron el SELLO FUNDAHRSE de ESR por integrar las dimensiones económica, social y ambiental en su gestión.
Destacados líderes de diversas empresas posaron con su reconocimiento al finalizar la ceremonia.
La ceremonia combinó momentos de reflexión sobre los desafíos empresariales con reconocimientos a quienes han contribuido al fortalecimiento de esta agenda en el país.
Leonardo Herrera, Aracely Castro, Keyla Salazar y Gunther Echenique
Maribel Perdomo y Angélica Peralta - Dromeinter
Jorge Hernández, Hilda Osorto, Flor Moreno y Alex González
Ilsa Rivera, Wilmer Martínez, Mayra González y Keyla Hércules - UTH
Yuri Núñez, Josías Guzmán y Maricela Espinoza - UTH
Mariela Corea y Erick Borjas - Grupo Unicomer
Noelia Bonilla, Johnny Elwin y Aura Juárez - Grupo Unicomer
Santos Martínez y Fredy Mejía - Compañía Azucarera Hondureña (CAHSA)
Carolina Jarufe (Tecno Supplier) y Luz Marina Arriaga (Grupo Tegra)
Alex Amaya y Lee Mei Quan - Walmart
Ivis Cantarero y Sara Flores - Grupo Premier
Reyna Díaz y Claudia del Cid - Loto
Gladys Ramírez y Andrea Mendieta - Diunsa
Pamela Meza, Carlos Estrada y Erika Aguilar - Agroindustrias del Corral
Mary Domínguez y Aminda Meza - Agroindustrias del Corral
Lenín Galindo y Alexis Reyes - Supermercados Colonial
Lucía Martínez y Lorena Rodríguez - Uno Honduras
Jenny Lagos y Xiomara Wu - Uno Honduras
Dania Rivera, Melisa Bueso, Meilin Alberto y Edas Paz - Becamo
Franklin Zepeda, Maynor Mejía, José Santos Gómez y Ronald Díaz - Becamo
Marlon Tábora, Tulio Paz y Henry Lara - Becamo
Juan Hernández y Vivian Güity - Becamo
Julio Gom y Claudia Díaz - Fundahrse
Cristian Miranda y Patricia Rodríguez - Supermercados Colonial
Erika Sabillón y Rosario Villanueva - Coporación Aurora