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FUNDAHRSE celebra 20 años de compromiso empresarial

El SELLO FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR), ha sido entregado a 91 organizaciones hondureñas que apuestan por generar valor no solo desde sus resultados, sino también desde su impacto en las personas, las comunidades y el entorno.

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 12:15 -
  • Marisol Soto
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La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) celebró la XX edición del SELLO FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR), una gala que reunió a representantes del sector empresarial hondureño para conmemorar dos décadas de trayectoria.

Fotos: Moisés Valenzuela
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En esta edición conmemorativa, 89 empresas y 2 gremios, para un total de 91 organizaciones, recibieron el SELLO FUNDAHRSE de ESR por integrar las dimensiones económica, social y ambiental en su gestión.
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Destacados líderes de diversas empresas posaron con su reconocimiento al finalizar la ceremonia.
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La ceremonia combinó momentos de reflexión sobre los desafíos empresariales con reconocimientos a quienes han contribuido al fortalecimiento de esta agenda en el país.
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Leonardo Herrera, Aracely Castro, Keyla Salazar y Gunther Echenique

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Maribel Perdomo y Angélica Peralta - Dromeinter

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Jorge Hernández, Hilda Osorto, Flor Moreno y Alex González

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Ilsa Rivera, Wilmer Martínez, Mayra González y Keyla Hércules - UTH
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Yuri Núñez, Josías Guzmán y Maricela Espinoza - UTH
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Mariela Corea y Erick Borjas - Grupo Unicomer

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Noelia Bonilla, Johnny Elwin y Aura Juárez - Grupo Unicomer

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Santos Martínez y Fredy Mejía - Compañía Azucarera Hondureña (CAHSA)
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Carolina Jarufe (Tecno Supplier) y Luz Marina Arriaga (Grupo Tegra)
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Alex Amaya y Lee Mei Quan - Walmart
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Ivis Cantarero y Sara Flores - Grupo Premier

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Reyna Díaz y Claudia del Cid - Loto
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Gladys Ramírez y Andrea Mendieta - Diunsa

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Pamela Meza, Carlos Estrada y Erika Aguilar - Agroindustrias del Corral

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Mary Domínguez y Aminda Meza - Agroindustrias del Corral

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Lenín Galindo y Alexis Reyes - Supermercados Colonial

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Lucía Martínez y Lorena Rodríguez - Uno Honduras

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Jenny Lagos y Xiomara Wu - Uno Honduras

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Dania Rivera, Melisa Bueso, Meilin Alberto y Edas Paz - Becamo

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Franklin Zepeda, Maynor Mejía, José Santos Gómez y Ronald Díaz - Becamo

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Marlon Tábora, Tulio Paz y Henry Lara - Becamo

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Juan Hernández y Vivian Güity - Becamo

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Julio Gom y Claudia Díaz - Fundahrse
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Cristian Miranda y Patricia Rodríguez - Supermercados Colonial
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Erika Sabillón y Rosario Villanueva - Coporación Aurora
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