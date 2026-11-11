La "Noche Filarmónica" antecede al histórico debut de la orquesta sampedrana

Reconocidas composiciones como: "Sì, mi chiamano Mimì" y "Quando me'n vo'", de "La Bohème", de Giacomo Puccini; "Quel guardo il cavaliere", de "Don Pasquale", de Gaetano Donizetti, con Mónica Del Cid como solista; además de "Parigi o cara", de "La Traviata", de Giuseppe Verdi, fueron parte de la gala.