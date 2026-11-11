La "Noche Filarmónica" antecede al histórico debut de la orquesta sampedrana

La "Noche Filarmónica" reunió a destacados intérpretes en el Teatro José Francisco Saybe y permitió apoyar el próximo compromiso internacional de la agrupación en el Carnegie Hall de Nueva York, este 30 de noviembre.
El pianista mexicano Abdiel Vásquez fue el artista invitado para esta "despedida", que con su virtuosismo interpretó la pieza "Rhapsody In Blue" ("Rapsodia en azul"), de George Gershwin.
La soprano Mónica Del Cid y el tenor Carlos Aguirre acompañaron a la Fil de SPS en una velada musical con un amplio repertorio.
Reconocidas composiciones como: "Sì, mi chiamano Mimì" y "Quando me'n vo'", de "La Bohème", de Giacomo Puccini; "Quel guardo il cavaliere", de "Don Pasquale", de Gaetano Donizetti, con Mónica Del Cid como solista; además de "Parigi o cara", de "La Traviata", de Giuseppe Verdi, fueron parte de la gala.
La puesta en escena y el talento se dieron cita en el escenario, donde la ovación del público fue el reconocimiento a la calidad del espectáculo.
El maestro Óscar Barahona fue el director artístico de la orquesta. Su cercanía con el público formó una atmósfera acogedora. Los músicos de la Fil también brillaron como ya tienen acostumbrados a los asistentes.
Berta Saravia y Norma López
Mario Fúnes e Izamar Reyes
Carlos Galdámez, Liliana Ferrera, Liliana Galdámez, Paola Ferrera y Ana Ferrera
Mónica Del Cid mostró sus dotes artísticos, que también serán expuestos en el Carnegie Hall, uno de los escenarios más famosos y prestigiosos del mundo.
Fundada en enero de 2017 por iniciativa de Barahona y un grupo de músicos hondureños, la Filarmónica de SPS nació con el propósito de desarrollar una institución artística capaz de representar al país en escenarios internacionales.
La agrupación también actuó en el Vaticano ante una audiencia de más de 10,000 personas. La presentación fue elogiada por el entonces papa Francisco, una experiencia que marcó su trayectoria y amplió la proyección internacional del talento musical hondureño.
En 2027, la Fil celebrará su décimo aniversario. Contarán con un programa de más de 20 conciertos en distintas partes de Honduras.
Vale destacar que la presentación tuvo como propósito recaudar fondos para contribuir con los gastos relacionados con la participación de la orquesta en el Carnegie Hall de Nueva York.
La preparación ha sido extensa, presentarse en el Carnegie Hall requiere más que compromiso, es uno de los momentos cumbres de cualquier artista.
Para los interesados en asistir al concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, donde hay una comunidad extensa de hondureños y de los demás países latinos, ya se pueden adquirir las entradas a través de Bitly Carnegie Hall.
Hay entradas a partir de 56 dólares, con una disponibilidad limitada, por lo tanto, es preferible adquirlos lo más pronto posible.
Romina Pascua, María Gabriela Villafranca y Jenny Pascua
Jonathan Sierra y Nubia Cantarero
Leticia y Holger Peters junto a Paola Barahona
Vilma López, Fabiola Hernández y Vivecca Izaguirre
Sonia de Enamorado y Diana Enamorado
Cindy Flores y Marlon Andino
Margaret Abbott, Esperanza Argüello y Francisco Fúnes
Emilia y Alejandro Arévalo