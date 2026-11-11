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La "Noche Filarmónica" antecede al histórico debut de la orquesta sampedrana

La Orquesta Filarmónica de SPS ofreció un concierto especial antes de su presentación del 30 de noviembre en Nueva York

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La "Noche Filarmónica" reunió a destacados intérpretes en el Teatro José Francisco Saybe y permitió apoyar el próximo compromiso internacional de la agrupación en el Carnegie Hall de Nueva York, este 30 de noviembre.

FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ
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El pianista mexicano Abdiel Vásquez fue el artista invitado para esta "despedida", que con su virtuosismo interpretó la pieza "Rhapsody In Blue" ("Rapsodia en azul"), de George Gershwin.

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La soprano Mónica Del Cid y el tenor Carlos Aguirre acompañaron a la Fil de SPS en una velada musical con un amplio repertorio.

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Reconocidas composiciones como: "Sì, mi chiamano Mimì" y "Quando me'n vo'", de "La Bohème", de Giacomo Puccini; "Quel guardo il cavaliere", de "Don Pasquale", de Gaetano Donizetti, con Mónica Del Cid como solista; además de "Parigi o cara", de "La Traviata", de Giuseppe Verdi, fueron parte de la gala.
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La puesta en escena y el talento se dieron cita en el escenario, donde la ovación del público fue el reconocimiento a la calidad del espectáculo.

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El maestro Óscar Barahona fue el director artístico de la orquesta. Su cercanía con el público formó una atmósfera acogedora. Los músicos de la Fil también brillaron como ya tienen acostumbrados a los asistentes.

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Berta Saravia y Norma López
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Mario Fúnes e Izamar Reyes
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Carlos Galdámez, Liliana Ferrera, Liliana Galdámez, Paola Ferrera y Ana Ferrera
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Mónica Del Cid mostró sus dotes artísticos, que también serán expuestos en el Carnegie Hall, uno de los escenarios más famosos y prestigiosos del mundo.
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Fundada en enero de 2017 por iniciativa de Barahona y un grupo de músicos hondureños, la Filarmónica de SPS nació con el propósito de desarrollar una institución artística capaz de representar al país en escenarios internacionales.

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La agrupación también actuó en el Vaticano ante una audiencia de más de 10,000 personas. La presentación fue elogiada por el entonces papa Francisco, una experiencia que marcó su trayectoria y amplió la proyección internacional del talento musical hondureño.
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En 2027, la Fil celebrará su décimo aniversario. Contarán con un programa de más de 20 conciertos en distintas partes de Honduras.

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Vale destacar que la presentación tuvo como propósito recaudar fondos para contribuir con los gastos relacionados con la participación de la orquesta en el Carnegie Hall de Nueva York.
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La preparación ha sido extensa, presentarse en el Carnegie Hall requiere más que compromiso, es uno de los momentos cumbres de cualquier artista.
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Para los interesados en asistir al concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, donde hay una comunidad extensa de hondureños y de los demás países latinos, ya se pueden adquirir las entradas a través de Bitly Carnegie Hall.

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Hay entradas a partir de 56 dólares, con una disponibilidad limitada, por lo tanto, es preferible adquirlos lo más pronto posible.

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Romina Pascua, María Gabriela Villafranca y Jenny Pascua
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Jonathan Sierra y Nubia Cantarero
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Leticia y Holger Peters junto a Paola Barahona
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Vilma López, Fabiola Hernández y Vivecca Izaguirre
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Sonia de Enamorado y Diana Enamorado
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Cindy Flores y Marlon Andino
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Margaret Abbott, Esperanza Argüello y Francisco Fúnes
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Emilia y Alejandro Arévalo
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