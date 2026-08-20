Barcelona quiere otro bombazo: aparece crack y recibe respuesta de su club

Por su parte, Deco también se pronunció sobre ese fichaje: "Sabemos que hay dos jugadores delante como Robert (Lewandoswki) y Ferran (Torres) que se han ido. La función de Ferran podemos cubrirla con las nuevas incorporaciones, pero sustituir a Robert es muy difícil, porque marcó una época con nosotros. Tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento", concluyó.