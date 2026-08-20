Barcelona quiere otro bombazo: aparece crack y recibe respuesta de su club

El Barcelona sigue en busca de otro fichaje y a pocos días para comenzar con la temporada 2026-2027 quieren dar otra sorpresa.
Los azulgranas se han reforzado en las últimas semanas para encarar una nueva campaña, pero también han sufrido importantes bajas.
El Barcelona sigue en busca de un "9" para sustituir las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres en el presente mercado.
"Estamos buscando este jugador (un ‘9’). Deco ha hecho un trabajo fantástico, tengo máxima confianza en él", afirmó el técnico alemán declaraciones a 3Cat tras el Trofeo Joan Gamper que se llevó su equipo frente al Al-Ahly egipcio (2-1).
Por su parte, Deco también se pronunció sobre ese fichaje: "Sabemos que hay dos jugadores delante como Robert (Lewandoswki) y Ferran (Torres) que se han ido. La función de Ferran podemos cubrirla con las nuevas incorporaciones, pero sustituir a Robert es muy difícil, porque marcó una época con nosotros. Tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento", concluyó.
Ahora bien, el primer objetivo del Barcelona era fichar a Julián Álvarez, pero ante la negativa del Atlético de Madrid, el club ya piensa en otras alternativas.
Y los rumores apuntan a Lautaro Martínez, capitán y leyenda del Inter de Milán.
Ante la falta de avances por Julián, el director deportivo Deco ya busca otras opciones y desde España informan que contactó al entorno de Lautaro Martínez.
"Ya hubo conversaciones con el entorno del jugador para conocer la disponibilidad del argentino", informan desde diario MARCA.
Sin embargo, los azulgranas tienen un duro panorama: el club italiano declaró a su figura como "intransferible" en este mercado de fichajes, esto lo informa Gianluca DiMarzio.
Asimismo, desde SPORT relatan que el Barcelona "ha descartado un intento de incorporación, el futbolista está atento a los movimientos de mercado que puedan producirse a última hora".
Una oferta del club azulgrana representaba la opción de posicionar al ariete argentino en un escenario donde podría darle un nuevo rumbo en relación a su rol en la Selección de Argentina.
Aunado a la negativa de la directiva italiana, el contrato de Martínez no incluye cláusula de rescisión que permita una salida anticipada. S
Si no se concretan las opciones argentinas, el Barcelona también analiza a dos atacantes del Villarreal que son del agrado de Flick.
Una de las opciones es Georges Mikautadze, sin embargo cuenta con una cláusula de salida de 78 millones de euros en el Villarreal.
Otra de las alternativas para los azulgranas es Ayoze Pérez, quien es diferente en cuanto a sus características de juego y con un costo accesible.