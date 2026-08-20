Juez toma decisión sobre Urías, tiktoker acusado de delito contra menor

Danlí, El Paraíso.

El creador de contenido Urías Jabin Lovo Montoya quedó bajo detención judicial luego de comparecer en la audiencia de declaración de imputado, en la que el Ministerio Público le atribuyó los delitos de trato degradante agravado contra un menor de edad y abuso de llamadas de emergencia en perjuicio del orden público. La resolución fue adoptada tras la presentación de los cargos por parte de la Fiscalía, mientras que la audiencia inicial quedó fijada para el martes 25 de agosto en horas de la mañana. En esa diligencia, el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de formal procesamiento contra el imputado.

El primer expediente está relacionado con un hecho registrado el 16 de agosto de 2026 en el parque central de Danlí, El Paraíso. De acuerdo con las investigaciones, Lovo Montoya y otro creador de contenido habrían rapado el cabello de un menor mientras grababan la situación y posteriormente se habrían burlado de él. Para los investigadores, la conducta desplegada durante ese episodio habría constituido una afectación a los derechos y la dignidad del niño, motivo por el cual se inició una investigación de oficio contra ambos involucrados. A este proceso se suma una segunda acusación contra Lovo Montoya, esta vez por un incidente ocurrido el 29 de junio de 2025. Según la Fiscalía, el imputado habría efectuado varias llamadas al Sistema Nacional de Emergencias 911 simulando padecer un infarto y proporcionando datos falsos sobre una supuesta emergencia médica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La información suministrada durante las llamadas habría provocado que los equipos de respuesta activaran los protocolos establecidos para atender situaciones de emergencia, pese a que, según la investigación, no existía una situación médica real que justificara el despliegue.