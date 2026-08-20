Juez toma decisión sobre Urías, tiktoker acusado de delito contra menor

El creador de contenido Urías Jabin Lovo Montoya quedó bajo detención judicial luego de comparecer en la audiencia de declaración de imputado, en la que el Ministerio Público le atribuyó los delitos de trato degradante agravado contra un menor de edad y abuso de llamadas de emergencia en perjuicio del orden público.
La resolución fue adoptada tras la presentación de los cargos por parte de la Fiscalía, mientras que la audiencia inicial quedó fijada para el martes 25 de agosto en horas de la mañana. En esa diligencia, el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de formal procesamiento contra el imputado.
El primer expediente está relacionado con un hecho registrado el 16 de agosto de 2026 en el parque central de Danlí, El Paraíso. De acuerdo con las investigaciones, Lovo Montoya y otro creador de contenido habrían rapado el cabello de un menor mientras grababan la situación y posteriormente se habrían burlado de él.
Para los investigadores, la conducta desplegada durante ese episodio habría constituido una afectación a los derechos y la dignidad del niño, motivo por el cual se inició una investigación de oficio contra ambos involucrados.
A este proceso se suma una segunda acusación contra Lovo Montoya, esta vez por un incidente ocurrido el 29 de junio de 2025. Según la Fiscalía, el imputado habría efectuado varias llamadas al Sistema Nacional de Emergencias 911 simulando padecer un infarto y proporcionando datos falsos sobre una supuesta emergencia médica.
La información suministrada durante las llamadas habría provocado que los equipos de respuesta activaran los protocolos establecidos para atender situaciones de emergencia, pese a que, según la investigación, no existía una situación médica real que justificara el despliegue.
Los investigadores también incorporaron como evidencia varios videos publicados en TikTok. En las grabaciones se observa que la llamada habría sido realizada durante una transmisión en vivo, mientras el acusado registraba tanto el momento de la comunicación como el audio y efectuaba comentarios en tono de burla.
A criterio del Ministerio Público, ese material constituye un indicio de que las comunicaciones al sistema de emergencias habrían sido realizadas de manera intencional con fines de entretenimiento, y no como consecuencia de una necesidad médica.
Mientras Lovo Montoya permanece bajo detención judicial, la Fiscalía Regional de Oriente informó que continúa a la espera de que el segundo involucrado comparezca de manera voluntaria ante las autoridades. Una vez que se presente, deberá enfrentar la audiencia de declaración de imputado por el delito que se le atribuye.