Presuntos sicarios, alias El Texas y El Diablo, llegan a los juzgados de San Pedro Sula

En la audiencia inicial programada para este jueves, el Ministerio Público buscará el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra dos presuntos criminales capturados recientemente.
Los imputados, Jesús Daniel Tróchez, alias El Diablo, y Carlos Eduardo Saldívar Cervantes, alias El Texas, comparecen ante los tribunales tras ser vinculados con distintos hechos violentos.
La captura de los sospechosos se ejecutó el pasado fin de semana por agentes policiales, quienes los localizaron escondidos en una habitación de hotel ubicada en el municipio de Olanchito, Yoro.
A Jesús Daniel Tróchez se le acusa de haber ultimado a un ciudadano durante un asalto perpetrado en un minisúper de Olanchito, un caso que se viralizó en redes sociales debido a que la agresión quedó registrada en cámaras de seguridad.
Por su parte, Carlos Eduardo Saldívar Cervantes está presuntamente implicado en el asesinato del estudiante de Derecho Marvin Fernández, ultimado el pasado 11 de agosto en el bufete jurídico de su esposa, en el centro de San Pedro Sula.
Durante la audiencia de declaración de imputado, el juez de la causa decretó la medida cautelar de detención judicial contra ambos individuos y ordenó su remisión inmediata al Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro.
La decisión de dictar la medida privativa de libertad se fundamentó en la existencia de indicios racionales que los vinculan de manera directa con los diferentes hechos violentos.
Entre las evidencias en el caso contra Fernández están la vestimenta y los zapatos que, de acuerdo con las investigaciones, habría utilizado cuando ocurrió el asesinato. Estas prendas fueron encontradas por la Policía en la habitación del hotel donde fue detenido.