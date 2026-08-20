Espinel previo a su juego en Copa: "Es el más grande de Centroamérica"

Panamá.

El uruguayo también dejó claro que la historia y la camiseta no son suficientes para ganar partidos, especialmente ante un fútbol centroamericano que, según considera, ha reducido las diferencias: “Si alguien quiere interpretar que se gana solamente con la camiseta y con la historia, en lo particular no comparto eso”, afirmó el técnico.

Eduardo Espinel elevó la temperatura en la previa del duelo entre Olimpia y Alianza de Panamá por la Copa Centroamericana. El entrenador uruguayo no dudó en poner a su equipo en lo más alto de la región y lanzó una frase contundente sobre la grandeza del conjunto merengue: “Nosotros sabemos que Olimpia es un club grande de Centroamérica. Para mí es el más grande de Centroamérica”.

Además, el entrenador de Olimpia recordó su experiencia como campeón con un equipo de bajo presupuesto en Uruguay para responder a quienes ponen el dinero como un factor determinante: “El dinero no es lo principal para conseguir cosas importantes”, sostuvo Espinel, quien también reconoció la presión que representa dirigir al club hondureño: “Estamos en Olimpia y vamos a intentar llegar a definir el campeonato local y el internacional”.

El profesor Jair Palacios habló y dijo que la plata no juega. ¿Qué opinión tienes sobre eso, entendiendo que hoy Alianza está a un nivel diferente a Olimpia? No sé qué dijo el profesor, la verdad, que tengo admiración porque sé de su trayectoria, del profesor, también del entrenador de Alianza, pero si hay algo que tengo experiencia en eso, he sido campeón dos veces en mi país, cuando estaba en el equipo con menor presupuesto de Uruguay, dos veces, ganándole a Peñarol en la final, a Nacional también, ganándole el campeonato. O sea, si sabré que el dinero no es lo principal para conseguir cosas importantes, sino que estamos convencidos de que el trabajo, por sobre todas las cosas, es lo que marca o lo que logra conseguir objetivos. O sea que no sé la experiencia que ha tenido el profesor en otros equipos, pero a mí de economía, en poder económico, no me puede hablar nadie porque lo he comprobado en carne propia y he sido campeón en el fútbol, capaz que de los cinco laureados del mundo, fútbol uruguayo, he sido dos veces campeón, un cuadro realmente muy menor.

Desde el primer día que llegué a Olimpia, allá por enero de 2025, me di cuenta y me hicieron entender los jugadores primero, que eran ganadores, la hinchada y a su vez, ir jugando los partidos locales y después internacionales, lo que era la repercusión de Olimpia y la obligación que tiene Olimpia. Y nosotros no nos vamos a sacar el traje de ser humildes y decir: “Vamos a competir”. Claro que vamos a competir, sí, pero sabemos la responsabilidad que tenemos, que tenemos que jugar hasta los partidos amistosos. Los que hemos perdido nos han criticado. Entonces estamos en Olimpia, vamos a intentar llegar a definir el campeonato local, el internacional. No es fácil.

¿Cuántos años tiene la Copa esta jugada en la historia? La cuarta edición, pero campeonatos centroamericanos y de otros formatos, lo mejor. Muchos años se han jugado. Y estamos hablando que Olimpia ha ganado tres veces. O sea, no debe ser muy fácil. Y otros equipos no lo han ganado muchas más veces tampoco. O sea, entonces estamos en la obligación por la repercusión que tiene Olimpia y por el lugar que estamos, la responsabilidad que tenemos. Ahora, hay otros equipos que también la quieren ganar. Pero nosotros vamos a hacer lo imposible para que cada vez que jueguen contra nosotros podamos llevarnos nosotros la victoria, para llegar a algo tan cerca que nos quedamos la edición pasada, que, siendo invictos, quedando invictos en el campeonato, perdimos por penal en la semifinal, con el que después logra salir campeón, donde parece que no sirvió de nada, pero creo que se hizo una buena copa. Y bueno, toda esa experiencia hay que llevarla a cabo en esta edición y ojalá que podamos, como queremos, definirla porque queremos nosotros y porque estamos en Olimpia.

¿Cómo vio la cancha? En Panamá ha estado lloviendo mucho estos días y se siente que hay probabilidad de lluvia. No sé, a la hora del partido, qué tan intensa sea. ¿Pero siente que va a ser un partido más físico que táctico?

Nos ha tocado venir justamente con lluvia. El partido pasado, ustedes recordarán también, con Universitario, que jugamos con lluvia y la cancha también estaba pesada. El estadio está hermoso, la verdad. Felicito a la gente de Panamá. No entiendo mucho quiénes son los dueños o quiénes son los que hacen el trabajo, pero se ve un estadio muy coqueto, donde te motiva estar dentro del estadio, ser partícipe de una fiesta en un estadio de estos, la verdad. El piso está espectacular. Y bueno, veremos.

Por supuesto que siempre el clima o el calor o la lluvia a veces conspira con las estrategias, pero creo que no hay excusa. Primero, porque en los dos equipos hay buenos jugadores para jugar con el balón. Hay muy buena técnica de los dos lados y creo que la cancha está en excelentes condiciones. Por ahí podrá estar un poquito más rápida, si es que llueve, pero no hay excusa para, al menos, lo que vimos hoy del estadio, que está en mejores condiciones que muchos estadios en los que hemos estado.

Yo pregunto: usted está primero en la tabla del torneo de Honduras, y está segundo en Copa Centroamericana. ¿Le alcanza a ese equipo para llevar las competencias?

Estamos intentándolo, estamos intentándolo. Hoy en Olimpia el club está haciendo una transformación, una transformación de generaciones. Se le ha dado más participación a chicos de la reserva, como salieron los que han ganado montones de triunfos, Edwin, Chirinos. Bueno, no voy a nombrar, pero los jugadores más de experiencia de hoy que tenemos en el plantel salieron de Olimpia y ganaron muchísimos títulos. Y bueno, hay que tratar de reactivar eso con los jugadores, estos ganadores y chicos que hemos traído desde la reserva.

Estamos haciendo un cambio generacional. Creo que hay con qué pelear los dos frentes, hay con qué pelear los dos frentes. Vamos a intentar. Estamos haciendo lo imposible por ser competitivos en los dos frentes. Después, el futuro no se sabe. Creo que los dos rivales también juegan para ganar y a veces se pueden superar. Pero nosotros, la confianza, el trabajo y la preparación que ha tenido este grupo de jugadores ha sido para enfrentar los dos campeonatos y bueno, lo vamos a intentar.

¿Qué ha hecho el fútbol panameño para recortar distancias con los clubes tradicionalmente grandes de Centroamérica?

A ver, no sé si el fútbol... Para mí no es solamente el fútbol panameño. El fútbol panameño tiene grandes equipos, no solamente los que hemos enfrentado nosotros. Hay otros equipos que por ahí no hemos enfrentado, pero miramos. Tiene grandes jugadores. De hecho, algunos futbolistas están jugando en nuestra liga, en Costa Rica. Pero no es por el fútbol panameño. El fútbol mundial se ha emparejado. Si usted mira los grupos de este campeonato, ¿quién la tiene fácil? Dígame. ¿Quién la tiene fácil? Creo que Saprissa ya clasificó, me parece. Después estamos todos buscando un lugar. Entonces, no es el fútbol panameño... creo que hay equipos por ahí que no eran tan nombrados antiguamente por presupuesto o porque no tenían un proyecto serio y han crecido. Y se han emparejado. Pero se han emparejado a nivel de selecciones mundiales.

El campeonato mundial fue un ejemplo clarísimo, que aparecieron selecciones desconocidas y que hicieron un buen papel. Entonces, de parte nuestra, nuestro grupo de jugadores, nuestro equipo, sabemos que mañana va a ser un partido dificilísimo por lo que hemos visto de Alianza. De hecho, fue a Costa Rica e hizo un buen partido. Entonces, por ahí nos dejamos llevar por la historia que le hicieron otras personas, otros jugadores, hace años. Y el fútbol ha cambiado. Las reglas por ahí, hasta las reglas han cambiado. Entonces, ojo. Nosotros sabemos que Olimpia es un club grande de Centroamérica. Para mí es el más grande de Centroamérica, pero hay que demostrarlo cada domingo cuando jugamos de local. Y si nos toca jugar la Copa Internacional, tenemos que demostrarlo. Y no es decir: “Somos Olimpia”. Hay que trabajar en el campo y demostrar. Y cada vez se está haciendo más difícil.

Entonces, nosotros no desmerecemos a nadie. Si alguien quiere interpretar que se gana solamente con la camiseta y con la historia, en lo particular no comparto eso. Es trabajo, son proyectos, es secuencia de trabajo, secuencia de proyectos. Los grandes equipos del mundo que han aparecido con estructuras, con proyectos serios, son los que avanzan. Antes no hablábamos del Manchester City, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque ha sostenido un proyecto. ¿Qué es lo más difícil en el fútbol? Creo que hay equipos en nuestra región que también la información está más cercana ahora. Todos nos conocemos. Alianza seguramente a nosotros nos conoce cómo jugamos. Nosotros conocemos a Alianza. Ahí se emparejan las cosas. Yo no corro con eso de menospreciar a los equipos que por ahí no tienen campeonatos trascendentes. No, no, no. El fútbol no es solamente panameño, sino costarricense, el hondureño también. Hay equipos que vienen evolucionando. ¿Está claro? Pero es una constante del fútbol mundial eso.