Seguridad abre nuevas líneas de investigación en caso Angie Peña tras muerte de testigo

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Seguridad aseguró este jueves que mantiene varias líneas de investigación para esclarecer la desaparición de Angie Peña, joven desaparecida el 1 de enero de 2022 en Roatán, Islas de la Bahía, y el asesinato de Dereck McNeil, testigo protegido relacionado con el caso. Rommel Armando Martínez Torres, subsecretario de Seguridad, afirmó que la Policía Nacional trabaja en la recopilación de pruebas y coordina acciones con el Ministerio Público para lograr resultados que permitan judicializar a los responsables. “Los procesos que nosotros desarrollamos son de cara a satisfacer primero un conjunto de pruebas suficientes para identificar a quienes cometen los delitos y que estos sean sancionados penalmente. Esa es la misionalidad que tiene la Policía Nacional”, declaró.

Rommel Martínez Torres sostuvo que las investigaciones requieren tiempo para consolidar las pruebas, particularmente en el caso del asesinato de McNeil, ocurrido el lunes en Roatán. “La investigación criminal es un proceso, es un hecho muy reciente, ni siquiera ha transcurrido una semana y todos los procesos de investigación criminal requieren de un tiempo de maduración”, señaló. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario afirmó tener confianza en que las autoridades brindarán una respuesta sobre el caso. “Yo realmente tengo la certeza de que va a haber una respuesta satisfactoria de parte de la institucionalidad”, expresó.

Policía trabaja en varias líneas de investigación

Sobre el asesinato de McNeil, el subsecretario explicó que los investigadores no se han limitado a una sola hipótesis y que analizan distintos elementos relacionados con la víctima y las circunstancias del crimen. “Estamos desplegándonos sobre varias líneas de investigación, tomando en cuenta el perfil de la víctima, alrededor de toda la circunstancialidad que orbita”, explicó.

Rommel Martínez agregó que la Policía trabaja junto con el Ministerio Público para reunir las pruebas necesarias que permitan llevar el caso ante los tribunales.



Caso de Angie Peña continúa bajo investigación

Angie Peña, de 26 años, desapareció el 1 de enero de 2022, cuando se encontraba en Roatán. Durante la audiencia inicial celebrada en 2024 contra cuatro personas acusadas por la desaparición y presunta venta de la joven, la Fiscalía presentó 29 medios de prueba, entre ellos dos declaraciones de testigos protegidos consideradas como prueba anticipada. De acuerdo con la información proporcionada, McNeil había declarado que vio a Angie Peña y que tuvo conocimiento de una transacción relacionada con ella. Según el Ministerio Público, entre los acusados figuraban los estadounidenses Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, además del hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera. McNeil, hijo de la abogada Claudette Ofelia McNeil, también se desempeñó como secretario del Juzgado de Paz de Roatán, aunque posteriormente fue suspendido del cargo.

Asfura confirmó muerte de testigo protegido

El presidente Nasry Asfura confirmó el pasado lunes que McNeil formaba parte del programa de testigos protegidos relacionado con el caso de Angie Peña. “Hoy asesinaron a uno de los testigos protegidos del caso de Angie Peña, acabo de recibir la información y la Policía está firmemente dándole seguimiento al caso; es lo único que puedo explicar hasta este momento”, declaró Asfura durante la conmemoración del 60 aniversario de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).