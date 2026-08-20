Giro inesperado: le suman otra acusación al tiktoker Urías

La audiencia inicial por el caso fue fijada para el martes 25 de agosto en horas de la mañana. En esa diligencia, el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de formal procesamiento contra el imputado. A su llegada a los tribunales, el creador de contenido manifestó que lamenta lo ocurrido, aunque mantuvo su posición de que no cometió ningún delito. "Sí, estoy arrepentido. No hice ningún delito. Igual yo fui a apoyar a la señora, pues", manifestó.