Giro inesperado: le suman otra acusación al tiktoker Urías

El proceso judicial que enfrenta el creador de contenido Urías Jabin Lovo Montoya en Danlí, El Paraíso, se amplió con una nueva acusación presentada por el Ministerio Público. Lovo ya se encontraba bajo proceso por el delito de trato degradante agravado contra un menor de edad.
Mientras se conocía la nueva acusación, Lovo Montoya fue trasladado bajo custodia policial a los Tribunales de Justicia de Danlí, donde debía continuar el proceso relacionado con el incidente ocurrido el pasado 16 de agosto en el parque central de la ciudad. Urías Lovo seguirá en prisión después que un juez dictara detención judicial en su contra este jueves.
La audiencia inicial por el caso fue fijada para el martes 25 de agosto en horas de la mañana. En esa diligencia, el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de formal procesamiento contra el imputado. A su llegada a los tribunales, el creador de contenido manifestó que lamenta lo ocurrido, aunque mantuvo su posición de que no cometió ningún delito. "Sí, estoy arrepentido. No hice ningún delito. Igual yo fui a apoyar a la señora, pues", manifestó.
"Yo no hice un delito, ¡Rosel tiene la culpa!", afirmó.
Asimismo, negó que hubiera intentado llevarse a los menores o que haya cometido alguna conducta indebida durante el incidente. "No, nunca, nunca. Yo no hice nada malo", sostuvo. Con la nueva acusación, Lovo Montoya deberá responder ante la justicia por dos investigaciones distintas promovidas por el Ministerio Público. La autoridad judicial será la encargada de determinar las medidas que correspondan y la continuidad de ambos procesos.
El primer requerimiento fiscal presentado contra Lovo Montoya y Rosel Ariel Archaga Rodas surgió a raíz de un incidente ocurrido el 16 de agosto en el parque central de Danlí. Según la investigación, ambos creadores de contenido habrían rapado el cabello de un menor mientras grababan lo sucedido con sus teléfonos celulares. Posteriormente, las imágenes fueron difundidas en redes sociales y alcanzaron una amplia circulación.
Los nuevos señalamientos están relacionados con un hecho ocurrido el 29 de junio de 2025. De acuerdo con la investigación, el creador de contenido habría efectuado varias llamadas al 911 en las que simuló estar sufriendo un infarto y proporcionó datos falsos sobre una supuesta emergencia médica. La información suministrada habría llevado a los operadores del sistema a activar los procedimientos establecidos para atender este tipo de situaciones, pese a que, según las autoridades, no existía una emergencia real.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía obtuvo videos publicados en TikTok que presuntamente muestran a Lovo realizando la llamada durante una transmisión en vivo. En las imágenes también se escucharía la conversación con el servicio de emergencias y comentarios realizados por el imputado en tono de burla.
Para el Ministerio Público, este material constituye uno de los elementos que sustentan la hipótesis de que la comunicación fue realizada de manera intencional y con fines de entretenimiento. El vocero del Ministerio Público, Fernando González, confirmó la presentación del nuevo requerimiento y remarcó que la conducta investigada tiene consecuencias en materia penal.
"Es un delito penal contra el orden público", afirmó González al referirse a las llamadas realizadas al sistema de emergencias. El funcionario explicó además que todavía debe cumplirse cada una de las etapas del proceso antes de establecer las consecuencias jurídicas que podrían derivarse de la acusación. "Para sumar los delitos en pena tiene que pasar todo el proceso, terminar la audiencia inicial y someterse al juicio oral y público", explicó.