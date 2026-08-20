Suspenden audiencia contra Alba Consuelo Flores tras alegato de problemas de salud

Tegucigalpa, Honduras.

La audiencia de declaración de imputado de la exministra de Salud Alba Consuelo Flores fue suspendida este jueves 20 de agosto luego de que su defensa informara que la exfuncionaria se encuentra mal de salud, informó Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial. Flores debía comparecer ante los tribunales por un requerimiento fiscal relacionado con la adquisición de hospitales móviles durante la emergencia por la pandemia de covid-19. “Efectivamente, para hoy estaba agendada la audiencia de declaración de imputado para la exministra de Salud Alba Consuelo Flores, a quien el ente acusador del Estado le imputa los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. En esta ocasión no se hizo presente, ya que su defensa manifestó que se encuentra mal de salud”, explicó Castillo.

La portavoz indicó que la defensa de la exfuncionaria puede solicitar una nueva fecha para la audiencia y deberá acreditar ante el juzgado su estado de salud.



Orden de captura continúa vigente

Castillo explicó que la orden de captura contra Flores permanece vigente mientras no se haya presentado ante el juzgado correspondiente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Recordemos que mientras no se ha presentado un imputado y si ha tenido pues ya una orden de captura, sigue vigente”, afirmó. La portavoz agregó que, una vez que la defensa presente por escrito la solicitud para reprogramar la audiencia, el juez tendrá tres días para resolver y señalar la fecha y hora de la nueva diligencia. La comparecencia de Flores había sido anunciada como una presentación voluntaria ante la justicia, después de permanecer prófuga desde 2023, cuando un juez emitió una orden de captura en su contra.

Caso relacionado con hospitales móviles

El Ministerio Público acusa a Alba Consuelo Flores por delitos vinculados con el proceso de adquisición de siete hospitales móviles, comprados por 47.5 millones de dólares durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19. Las compras y contrataciones tenían como objetivo ampliar la capacidad hospitalaria del país para atender la emergencia. Las investigaciones alcanzaron a varios exfuncionarios y personas vinculadas con el proceso de adquisición. Flores estuvo al frente de la Secretaría de Salud entre 2018 y enero de 2022, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. La exministra fue declarada prófuga después de que un juez emitiera una orden de captura en su contra el 9 de noviembre de 2023. Posteriormente, el Ministerio Público informó que figuraba entre las personas requeridas en el expediente.

Esta es la segunda ocasión en que la exfuncionaria anuncia su intención de presentarse voluntariamente ante la justicia. En noviembre de 2023, su defensa acudió ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para comunicar que Flores se presentaría voluntariamente, pero el escrito no fue aceptado.