HiperLimpieza fortalece su expansión con nueva sala de ventas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La expansión de una empresa no siempre comienza con grandes anuncios. En algunos casos, se refleja en decisiones concretas: acercarse a los clientes, ampliar la oferta y desarrollar capacidades para responder a un mercado cada vez más exigente. Ese es el camino que HiperLimpieza asegura estar siguiendo con la apertura de su nueva sala de ventas ubicado en el segundo anillo periférico, a 600 metros de Residencial Campisa, en San Pedro Sula. La compañía, que inició operaciones en Honduras en el año 2019, llegó a la zona norte con una propuesta que trasciende la comercialización de productos. Su modelo integra servicios profesionales de limpieza, fabricación y comercialización de productos, distribución de equipos e insumos y atención especializada para distintos sectores.

Para Renán Cantarero, gerente general de HiperLimpieza, la nueva sala representa un paso dentro de un proceso de consolidación que la empresa ha desarrollado durante los últimos años. “La inauguración de nuestra nueva sala de ventas en San Pedro Sula representa mucho más que la apertura de un nuevo punto de atención. Es el resultado de varios años de crecimiento, aprendizaje y consolidación de HiperLimpieza en el mercado hondureño”.

Cercanía

Cabe señalar que San Pedro Sula ocupa un lugar estratégico dentro de la actividad comercial, industrial y empresarial del país. La decisión de establecer una presencia física en la ciudad responde, según la empresa, tanto a las características de este mercado como a las necesidades planteadas por sus clientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La nueva sala busca atender a empresas industriales, comercios, hoteles, restaurantes, hospitales, centros educativos, instituciones públicas, operadores logísticos y otras organizaciones que requieren soluciones profesionales de limpieza, higiene, mantenimiento y seguridad.

Más que ampliar los puntos de venta, la apuesta está orientada a facilitar el acceso a una oferta especializada y acompañar al cliente en la selección de las soluciones que mejor respondan a sus necesidades. “Nuestra intención no es simplemente vender un producto, sino entender qué necesita cada cliente y recomendarle la solución adecuada”, explicó Cantarero. Este enfoque responde también a una transformación en el comportamiento del mercado. De acuerdo con la perspectiva de la empresa, los compradores demandan cada vez más eficiencia, calidad, seguridad, respaldo técnico y productos que contribuyan a optimizar sus operaciones.

Portafolio integral

La propuesta de HiperLimpieza comprende diferentes categorías, entre ellas productos químicos y soluciones de limpieza, artículos higiénicos, implementos y equipos de limpieza, productos para mantenimiento de piscinas y equipos de protección personal.

A esta oferta se suma una capacidad que la empresa considera estratégica: la fabricación de productos propios.

Esta actividad le permite ejercer mayor control sobre sus procesos y desarrollar soluciones de acuerdo con requerimientos específicos de los clientes.

La integración de estas áreas constituye uno de los principales elementos diferenciadores que la compañía busca consolidar en el mercado. “No somos únicamente comercializadores de productos. HiperLimpieza también presta servicios profesionales de limpieza, fabrica productos y atiende operaciones que requieren soluciones especializadas”, señaló el gerente general. Esa experiencia permite que la empresa conozca de primera mano los retos que enfrentan sus clientes en sus operaciones cotidianas y, a partir de ello, plantee alternativas que vayan más allá de la venta de un artículo.

Crecimiento sostenible

La apertura de esta nueva agencia de distribución y exhibición forma parte de una estrategia de crecimiento y reinversión que, según HiperLimpieza, contempla el fortalecimiento de infraestructura, procesos, portafolio y capacidades de fabricación y distribución. Es importante destacar que, desde su fundación, HiperLimpieza ha participado en operaciones vinculadas con sectores como aeropuertos, puertos, industrias, comercios, centros de distribución e instituciones, experiencia que ha contribuido a ampliar su conocimiento del mercado hondureño.

El siguiente desafío está relacionado con profundizar su presencia nacional, fortalecer la fabricación y distribución de productos y explorar oportunidades fuera de Honduras. La compañía ya ha comenzado a desarrollar relaciones comerciales orientadas a mercados internacionales. Según el gerente general en paralelo, la innovación y la tecnología ocupan un papel creciente dentro de su estrategia, particularmente mediante herramientas para mejorar el control operativo, el seguimiento de actividades, los indicadores de desempeño y la atención al cliente.