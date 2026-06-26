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Exfuncionaria se entrega a la Policía tras muerte de un hombre en su propiedad

De acuerdo con la versión brindada por la exviceministra de Sedis, el fallecido habría ingresado presuntamente de manera ilegal a su propiedad en la aldea Jutiquile, Olancho

Exfuncionaria se entrega a la Policía tras muerte de un hombre en su propiedad

Doris Mendoza se presentó de forma voluntaria ante las autoridades para ponerse a disposición de las investigaciones.
OLANCHO, HONDURAS

La exsubsecretaria de la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Doris Mayell Mendoza Pastor, se entregó voluntariamente a las autoridades policiales luego de verse involucrada en un hecho que dejó como resultado la muerte de un hombre identificado como Kelvin Carías.

De acuerdo con la versión brindada por Mendoza, el fallecido habría ingresado presuntamente de manera ilegal a su propiedad privada en la aldea Jutiquile, departamento de Olancho.

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La exfuncionaria aseguró que, al confrontarlo, fue supuestamente agredida con un garrote, situación que desencadenó un forcejeo que culminó con un disparo que le quitó la vida a Carías en el lugar de los hechos.

Tras el incidente, Mendoza se presentó de forma voluntaria ante las autoridades para ponerse a disposición de las investigaciones.

Por su parte, los organismos de seguridad iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades legales que pudieran derivarse del caso.

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Redacción La Prensa
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