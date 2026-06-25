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Los acusan de asesinar y desmembrar a su propio hermano en Las Vegas, Santa Bárbara

Dos hermanos fueron capturados en Las Vegas, Santa Bárbara, acusados de asesinar a su propio familiar en 2018 y ocultar el crimen con el desmembramiento del cuerpo.

Los acusan de asesinar y desmembrar a su propio hermano en Las Vegas, Santa Bárbara

Los hermanos Carlos Humberto Vivas, de 49 años, y Juan Pablo Vivas, de 44.
Santa Bárbara, Honduras

Dos hombres señalados de haber asesinado a su propio hermano en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, fueron capturados este jueves por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto a otras unidades de apoyo.

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Las capturas se ejecutaron diez días después de que un juzgado de la zona girara la orden de arresto contra los sospechosos, quienes eran buscados por el delito de asesinato.

La operación policial se desarrolló en distintos puntos del casco urbano del municipio, específicamente en los barrios La Libertad y La Abonanza, donde los imputados se mantenían residiendo.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Humberto Vivas, de 49 años, y Juan Pablo Vivas, de 44, ambos originarios de San Pedro Zacapa y residentes en el barrio La Libertad.

De acuerdo con las investigaciones, los hermanos Vivas son señalados como los principales sospechosos de la muerte de su hermano José Luis Vivas, en un hecho ocurrido en abril de 2018.

Las pesquisas detallan que la víctima habría sido atacada inicialmente con un hacha y posteriormente asfixiada con un lazo, en medio de una presunta disputa familiar.

Las autoridades indican que, tras cometer el crimen, los responsables habrían desmembrado el cuerpo y arrojado los restos a un pozo séptico con el objetivo de ocultar el hecho.

El caso se reactivó tras nuevas diligencias de la DPI, que permitieron sustentar la participación de los dos hermanos y ejecutar finalmente su captura por orden judicial.

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Redacción La Prensa
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