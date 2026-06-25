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Video del momento en que conductor atropella a aficionados tras triunfo de México

La celebración por el triunfo de México terminó en caos cuando un conductor embistió a una multitud en Cabo San Lucas. El impactante momento quedó grabado en video

Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El video del momento exacto en que un conductor atropella a una multitud de aficionados que celebraba el triunfo de la Selección Mexicana en Cabo San Lucas, Baja California Sur, muestra cómo una noche de festejos se transforma en cuestión de segundos en una escena de caos, pánico y desesperación.

Momento posterior al atropellamiento en el bulevar Lázaro Cárdenas, donde testigos intentan auxiliar a las víctimas tras el incidente.

Momento posterior al atropellamiento en el bulevar Lázaro Cárdenas, donde testigos intentan auxiliar a las víctimas tras el incidente.
Video: dos amigas mueren atropelladas tras salir de un partido del Mundial

En el video se observa a decenas de aficionados reunidos sobre el boulevard Lázaro Cárdenas. Algunos ondean banderas mexicanas, otros graban con sus teléfonos celulares y varios permanecen en medio de la vía mientras festejan la victoria del Tri en el Mundial 2026.

De repente, un vehículo avanza hacia la multitud. Aunque algunas personas logran percatarse de la situación y corren para apartarse, otras son alcanzadas por el automóvil, que continúa su marcha entre los asistentes provocando momentos de pánico.

Aficionados celebraban el triunfo de México cuando un vehículo irrumpió en la multitud en Cabo San Lucas, provocando caos y varios heridos.

Aficionados celebraban el triunfo de México cuando un vehículo irrumpió en la multitud en Cabo San Lucas, provocando caos y varios heridos.

Festivo se convierte en tragedia

Las grabaciones captan a varias personas cayendo sobre el pavimento tras el impacto, mientras quienes se encuentran cerca reaccionan con gritos y corren en distintas direcciones intentando ponerse a salvo. El ambiente festivo desaparece por completo y da paso a la confusión.

Segundos después, decenas de ciudadanos se acercan al lugar donde quedó detenido el vehículo. En medio de la tensión y la indignación por lo ocurrido, varias personas rodean al conductor mientras otras intentan auxiliar a los heridos que permanecen tendidos sobre la calle.

Los videos concluyen mostrando una escena marcada por el desconcierto, con sirenas de emergencia acercándose al sitio y numerosos curiosos observando las labores de auxilio.

Las imágenes se han viralizado en redes sociales y ahora forman parte de las investigaciones que realizan las autoridades para esclarecer cómo ocurrió la tragedia.

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Redacción La Prensa
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