Video: dos amigas mueren atropelladas tras salir de un partido del Mundial

Nueva Jersey, Estados Unidos

Lo que comenzó como una noche de alegría tras un partido del Mundial terminó en tragedia para dos amigas ecuatorianas en Estados Unidos. Mariana Elizabeth Valverde Beltrán, de 58 años, y María Isabel de los Ángeles Salgado Ayala, de 61, murieron tras ser atropelladas en la ciudad de Newark.

Ambas habían asistido a una reunión para ver el encuentro de la selección de Ecuador y regresaban a casa cuando ocurrió el fatal accidente. El hecho se registró alrededor de las 23:00 del sábado 20 de junio, en la intersección de Park Avenue y North 7th Street. Según las autoridades del condado de Essex, las víctimas cruzaban por un paso peatonal cuando fueron embestidas por un vehículo que luego se dio a la fuga. Las dos mujeres fueron trasladadas de emergencia a un hospital de la zona, donde minutos después se confirmó su fallecimiento. La tragedia tomó mayor impacto luego de conocerse que el momento exacto del atropello quedó grabado en video. Las imágenes, difundidas por medios locales, muestran la violencia del impacto y la reacción inmediata de los testigos en la escena.

Exceso de velocidad