Dos muertos deja enfrentamiento armado en la carretera CA-5, a la altura de Potrerillos, Cortés

Potrerillos, Cortés​​​​​

Dos personas perdieron la vida de forma violenta y otras dos resultaron heridas la madrugada de este viernes. El sangriento suceso se registró en un tramo de la carretera CA-5, a la altura de Potrerillos, Cortés.

Las víctimas mortales respondían a los nombres de Daniela Roxana Sánchez Vaca y Julián Zelaya Castellanos.

Según el reporte preliminar, la mujer pereció de manera instantánea en el asiento del automotor debido a la gravedad de los impactos, mientras que Zelaya Castellanos expiró momentos después de ingresar al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Por otra parte, se desconoce la identidad de los heridos y su estado de salud.