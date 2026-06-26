Dos muertos deja enfrentamiento armado en la carretera CA-5, a la altura de Potrerillos, Cortés

Dos personas perdieron la vida de forma violenta y otras dos resultaron heridas la madrugada de este viernes. El sangriento suceso se registró en un tramo de la carretera CA-5, a la altura de Potrerillos, Cortés.
Las víctimas mortales respondían a los nombres de Daniela Roxana Sánchez Vaca y Julián Zelaya Castellanos.
Según el reporte preliminar, la mujer pereció de manera instantánea en el asiento del automotor debido a la gravedad de los impactos, mientras que Zelaya Castellanos expiró momentos después de ingresar al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Por otra parte, se desconoce la identidad de los heridos y su estado de salud.
El informe detalla que la camioneta Honda CR-V, color azul celeste, en la que se transportaban las víctimas, fue interceptada por hombres desconocidos fuertemente armados que comenzaron a disparar sin mediar palabra, desatando un intercambio de disparos que duró varios segundos.
Al lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena, recabar los indicios balísticos e iniciar las investigaciones que permitan establecer el móvil del doble crimen e identificar a los hechores.