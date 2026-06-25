Familiares y amigos despiden a Félix Núñez y Karen Girón en Tegucigalpa

El Cuerpo de Bomberos de Honduras confirmó ayer la recuperación del cuerpo de la tercera víctima mortal del derrumbe ocurrido en el sector de Loarque, en Tegucigalpa. Este 25 de junio, familiares y amigos dieron el último adiós tanto a Karen Girón como a Félix Núñez.
El hallazgo de Karen Giron se produjo tras casi 40 horas de labores ininterrumpidas de búsqueda y rescate en la zona afectada.
En la capital hondureña, familiares y amigos despidieron a Karen Dinora Girón Ordóñez en un funeral rodeado de dolor y conmoción.
Decenas de personas llegaron vestidas de negro para acompañar a la familia en el último adiós.
El ambiente estuvo cargado de lágrimas, abrazos y muestras de solidaridad hacia los dolientes.
Karen era una de las trabajadoras que llegó temprano a su jornada laboral el día del derrumbe, sin imaginar lo que ocurriría minutos después.
En otro punto de la capital también se realizó el velorio de don Félix Núñez, segunda víctima del derrumbe.
Féliz Núñez era el contador encargado de realizar una auditoría en la empresa capitalina.
Se confirmó además que, Félix fue integrante del Cuerpo de Bomberos de Honduras y socorrista de la Cruz Roja Hondureña.
El cuerpo de don Félix fue localizado en horas de la mañana del 24 de junio, tras intensas labores de búsqueda.
La tragedia inició la mañana del 23 de junio y mantuvo a los equipos de emergencia trabajando por más de 40 horas continuas en la zona del derrumbe.
El sepelio de Claudia Suyapa Garay se realizó ayer en horas de la tarde. Sus parientes mostraron su impacto y dolor por la tragedia.