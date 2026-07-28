Caen dos hombres por matar a una mujer en el barrio Cabañas de El Progreso

El Progreso

Dos hombres considerados sospechosos del asesinato de una mujer fueron detenidos en las últimas horas en el barrio Cabañas de El Progreso, Yoro.

Los hombres fueron identificados por las autoridades como José Alexander Benítez y Andy Noel Murillo.

La víctima, cuyo nombre aún se desconoce, fue hallada sin vida con signos de haber sido atacada a pedradas. Según informes preliminares, se trataba de una persona en condición de calle que transitaba habitualmente por esa zona.