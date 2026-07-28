Cae supuesto segundo al mando de la MS-13 a nivel nacional

Un supuesto cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido ayer, lunes, en Potrerillos, Cortés.
Se trata de Jony Javier Torres Espinal, conocido como "El Matata" o "Splinter". Fue aprehendido durante una operación a cargo de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) en el barrio San José.
Según las indagaciones, ostenta el rango de "compa" en la organización y tendría 25 años de pertenecer a la misma. También que sería el siguiente en la línea primaria de mando de la organización criminal a nivel nacional, por detrás de Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias "Cuervo".
En el valle de Sula, presuntamente, lideraba la distribución de sustancias ilícitas y el cobro de extorsión enfocado directamente en el rubro del transporte público y comercial.
Se informó además, que en mayo del 2004 mediante allanamiento de morada fue capturado por extorsión y asociación Ilícita.
Durante la intervención, los agentes de la Daet le decomisaron un arma de fuego de uso permitido, sustancias ilícitas valoradas en más de medio millón de lempiras y un celular, el cual será sometido a peritaje para rastrear posibles redes de comunicación operacional.
A "Matata" se le supone responsable de la comisión de los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, tráfico de drogas y asociación para delinquir.
El imputado fue trasladado de inmediato a las autoridades correspondientes para iniciar el proceso de judicialización conforme a la ley.