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Cae supuesto segundo al mando de la MS-13 a nivel nacional

"Matata" tendría 25 años de pertenecer a la organización criminal y ha sido sindicado en varias ocasiones

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Un supuesto cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido ayer, lunes, en Potrerillos, Cortés.
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Se trata de Jony Javier Torres Espinal, conocido como "El Matata" o "Splinter". Fue aprehendido durante una operación a cargo de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) en el barrio San José.

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Según las indagaciones, ostenta el rango de "compa" en la organización y tendría 25 años de pertenecer a la misma. También que sería el siguiente en la línea primaria de mando de la organización criminal a nivel nacional, por detrás de Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias "Cuervo".

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En el valle de Sula, presuntamente, lideraba la distribución de sustancias ilícitas y el cobro de extorsión enfocado directamente en el rubro del transporte público y comercial.
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Se informó además, que en mayo del 2004 mediante allanamiento de morada fue capturado por extorsión y asociación Ilícita.
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Durante la intervención, los agentes de la Daet le decomisaron un arma de fuego de uso permitido, sustancias ilícitas valoradas en más de medio millón de lempiras y un celular, el cual será sometido a peritaje para rastrear posibles redes de comunicación operacional.
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A "Matata" se le supone responsable de la comisión de los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, tráfico de drogas y asociación para delinquir.
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El imputado fue trasladado de inmediato a las autoridades correspondientes para iniciar el proceso de judicialización conforme a la ley.

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