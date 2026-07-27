Capturan a presunto integrante de la MS-13 por distribución de drogas en El Progreso

El Progreso, Honduras

Un supuesto integrante de la estructura criminal MS-13 fue capturado durante un operativo ejecutado en la colonia 12 de Junio, en el municipio de El Progreso, Yoro, por su presunta participación en el delito de distribución de drogas.

La detención fue realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) durante un operativo ejecutado en El Progreso, Yoro. En la acción fue capturado un joven de 20 años, conocido con el alias de "Chino".

Durante la inspección realizada tras la captura, los agentes le decomisaron 41 envoltorios plásticos transparentes con polvo blanco, presunta cocaína; dos envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana; y 30 envoltorios con piedra blanca, supuesto crack.