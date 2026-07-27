  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a presunto integrante de la MS-13 por distribución de drogas en El Progreso

Agentes de la DPI capturaron a un supuesto integrante de la estructura criminal MS-13, señalado por su presunta participación en la distribución de sustancias ilícitas en el municipio de El Progreso, Yoro

Capturan a presunto integrante de la MS-13 por distribución de drogas en El Progreso

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un joven de 20 años, conocido con el alias "Chino", quien es señalado como presunto distribuidor de drogas en el municipio de El Progreso, Yoro.

 Foto: Cortesía
El Progreso, Honduras

Un supuesto integrante de la estructura criminal MS-13 fue capturado durante un operativo ejecutado en la colonia 12 de Junio, en el municipio de El Progreso, Yoro, por su presunta participación en el delito de distribución de drogas.

La detención fue realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) durante un operativo ejecutado en El Progreso, Yoro. En la acción fue capturado un joven de 20 años, conocido con el alias de "Chino".

Durante la inspección realizada tras la captura, los agentes le decomisaron 41 envoltorios plásticos transparentes con polvo blanco, presunta cocaína; dos envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana; y 30 envoltorios con piedra blanca, supuesto crack.

Capturan a presunto distribuidor de drogas en Morocelí, El Paraíso

Además, se le confiscó un teléfono celular que será sometido a investigaciones y 300 lempiras en efectivo, evidencias que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes como parte del proceso investigativo.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el sospechoso presuntamente se dedicaba a la distribución de drogas en distintos sectores del municipio de El Progreso.

Tras concluir las diligencias policiales, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes, junto con los indicios decomisados, y trasladado ante la Fiscalía de Turno de Yoro, donde se dará continuidad al proceso legal conforme a la normativa vigente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias