Capturan a presunto integrante de la MS-13 por distribución de drogas en El Progreso

Un supuesto integrante de la estructura criminal MS-13 fue capturado durante un operativo ejecutado en la colonia 12 de Junio, en el municipio de El Progreso, Yoro, por su presunta participación en el delito de distribución de drogas.
La detención fue realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) durante un operativo ejecutado en El Progreso, Yoro. En la acción fue capturado un joven de 20 años, conocido con el alias de "Chino".
Durante la inspección realizada tras la captura, los agentes le decomisaron 41 envoltorios plásticos transparentes con polvo blanco, presunta cocaína; dos envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana; y 30 envoltorios con piedra blanca, supuesto crack.
Además, se le confiscó un teléfono celular que será sometido a investigaciones y 300 lempiras en efectivo, evidencias que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes como parte del proceso investigativo.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el sospechoso presuntamente se dedicaba a la distribución de drogas en distintos sectores del municipio de El Progreso.
Tras concluir las diligencias policiales, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes, junto con los indicios decomisados, y trasladado ante la Fiscalía de Turno de Yoro, donde se dará continuidad al proceso legal conforme a la normativa vigente.