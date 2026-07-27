Capturan a presunto distribuidor de drogas en Morocelí, El Paraíso

Morocelí, Honduras

Los elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) capturaron a un ciudadano señalado como presunto responsable del delito de tráfico de drogas durante un operativo desarrollado en el barrio Los Girasoles, en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron 50 envoltorios que contenían polvo blanco, supuesta cocaína, así como 10 envoltorios con hierba seca, presunta marihuana.

Además, se incautó un teléfono celular que será incorporado a las investigaciones.