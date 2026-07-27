  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a presunto distribuidor de drogas en Morocelí, El Paraíso

Autoridades capturaron a un ciudadano señalado por la presunta distribución de sustancias ilícitas durante un operativo en Morocelí, El Paraíso

Capturan a presunto distribuidor de drogas en Morocelí, El Paraíso
Morocelí, Honduras

Los elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) capturaron a un ciudadano señalado como presunto responsable del delito de tráfico de drogas durante un operativo desarrollado en el barrio Los Girasoles, en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron 50 envoltorios que contenían polvo blanco, supuesta cocaína, así como 10 envoltorios con hierba seca, presunta marihuana.

Además, se incautó un teléfono celular que será incorporado a las investigaciones.

DPI ubica a hombre que habría fingido su secuestro para exigir L1 millón a su esposa

El sospechoso fue trasladado junto con las evidencias a las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-21) de la Policía Nacional, en Yuscarán, donde se continuará con el procedimiento legal correspondiente.

Posteriormente, el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, institución que determinará las acciones legales a seguir conforme a la investigación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias