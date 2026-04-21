Defensores de Honduras piden transparencia en debate del presupuesto general

Tegucigalpa, Honduras

La plataforma Defensores de Honduras fijó este martes su postura crítica y llamó a garantizar transparencia en la discusión del Presupuesto General de la República, así como a fortalecer el Estado de derecho y la rendición de cuentas.

En un comunicado, la organización señaló que el análisis del presupuesto "constituye una decisión política fundamental que define las prioridades del Estado y su capacidad de garantizar derechos".

En ese sentido, instó a que el proceso "se desarrolle con responsabilidad institucional, transparencia y una visión de país, asegurando que los recursos públicos respondan al interés general".

Asimismo, subrayó la importancia de "cumplir con disposiciones constitucionales, como la asignación del 6 % del presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah)", y advirtió sobre la necesidad de mantener una política de austeridad coherente con los principios de equidad y eficiencia en la administración pública.