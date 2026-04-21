Defensores de Honduras piden transparencia en debate del presupuesto general

La plataforma Defensores de Honduras fijó este martes su postura crítica y llamó a garantizar transparencia en la discusión del Presupuesto General de la República, así como a fortalecer el Estado de derecho y la rendición de cuentas.
En un comunicado, la organización señaló que el análisis del presupuesto "constituye una decisión política fundamental que define las prioridades del Estado y su capacidad de garantizar derechos".
En ese sentido, instó a que el proceso "se desarrolle con responsabilidad institucional, transparencia y una visión de país, asegurando que los recursos públicos respondan al interés general".
Asimismo, subrayó la importancia de "cumplir con disposiciones constitucionales, como la asignación del 6 % del presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah)", y advirtió sobre la necesidad de mantener una política de austeridad coherente con los principios de equidad y eficiencia en la administración pública.
La plataforma también destacó que Honduras enfrenta desafíos estructurales que requieren decisiones firmes dentro del marco constitucional.
Además, indicó que sectores como salud, educación y seguridad integral deben mantenerse como ejes prioritarios, debido a su impacto en la estabilidad y el bienestar de la población.
En relación con el fortalecimiento institucional, Defensores de Honduras valoró la "activación de mecanismos constitucionales de control político", aunque enfatizó que estos deben aplicarse de forma sostenida y coherente para combatir la impunidad.
En el comunicado, la organización exhortó al Ministerio Público a "actuar con independencia y objetividad, promoviendo acciones legales contra quienes deban rendir cuentas ante la justicia, sin distinción". También hizo énfasis en que la igualdad ante la ley es esencial para fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana.
Asimismo, la plataforma reiteró su compromiso con "la defensa de la institucionalidad, el respeto a la Constitución y la protección de los derechos de la población hondureña", al tiempo que recordó que tanto la ciudadanía como la comunidad internacional observan el actuar del país.