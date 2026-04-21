Axel Medina, estudiante de la Unah, pierde su ojo tras protestas en los bajos del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

Axel Medina, estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), perdió su ojo izquierdo tras resultar herido durante las protestas registradas en los bajos del Congreso Nacional por el presupuesto universitario. El joven fue atendido de emergencia en el Hospital Escuela, donde ingresó alrededor de las 4:50 de la tarde del al área de cirugía del Bloque Médico Quirúrgico. Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, explicó que, tras la evaluación médica, se determinó la gravedad de la lesión ocular.

“De inmediato fue evaluado y, luego de constatar la magnitud y la severidad de la lesión a nivel del ojo izquierdo, un trauma bastante grave, se tomó la decisión de realizar un procedimiento quirúrgico conocido como enucleación, que es la extracción completa del globo ocular”, detalló Osorio. El portavoz agregó que, debido a la gravedad del daño, se logró preservar parte de las estructuras alrededor del ojo. Asimismo, el portavoz señaló que el estudiante "va a requerir de atención psicológica, apoyo emocional ante este trauma y este cambio en su vida”.

Tras la intervención quirúrgica, Medina fue dado de alta cerca de la medianoche y referido al Hospital General San Felipe, donde continuará su tratamiento bajo atención oftalmológica especializada. “Va a requerir de mucho más seguimiento, el cual corresponderá en el Hospital General San Felipe, donde cuentan con la especialidad a nivel de ojos”, añadió.

El incidente ocurrió en medio de disturbios registrados en las afueras del Congreso Nacional y el Parque Central, durante manifestaciones relacionadas con el presupuesto universitario. Antes de la tragedia, los universitarios, algunos con el rostro cubierto, exigían que se respete el seis por ciento del presupuesto nacional para la Unah, tal como lo establece la Constitución de la República.

Pronunciamiento de la Secretaría de Seguridad