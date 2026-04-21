Hombre muere arrollado por un "rapidito" en Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés.

Un hombre murió y otra persona resultó afectada tras ser arrollados por un bus tipo rapidito en el municipio de Villanueva, Cortés, en un hecho que preliminarmente se atribuye a la imprudencia del conductor.

La víctima mortal fue identificada como José Emanuel Torres, quien, según los reportes, acababa de descender de una unidad de transporte para dirigirse a su lugar de trabajo.