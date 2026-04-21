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Hombre muere arrollado por un "rapidito" en Villanueva, Cortés

La víctima mortal fue identificada como José Emanuel Torres, quien, según los reportes, acababa de descender de una unidad de transporte para dirigirse a su lugar de trabajo

Hombre muere arrollado por un rapidito en Villanueva, Cortés

Una unidasd de transporte de Potrerillos, Cortés, es el involucrado en el accidente.

Villanueva, Cortés.

Un hombre murió y otra persona resultó afectada tras ser arrollados por un bus tipo rapidito en el municipio de Villanueva, Cortés, en un hecho que preliminarmente se atribuye a la imprudencia del conductor.

La víctima mortal fue identificada como José Emanuel Torres, quien, según los reportes, acababa de descender de una unidad de transporte para dirigirse a su lugar de trabajo.

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De acuerdo con la información inicial, el vehículo se salió de su carril e invadió la orilla de la vía, donde impactó a un vendedor ambulante de burritas, quien fue lanzado hacia un desnivel.

Posteriormente, el bus embistió a Torres y lo arrastró varios metros, provocándole la muerte de forma inmediata.

¿Qué pasará con el conductor del carro en el que iba Hernán Martínez?

El conductor fue retenido por las autoridades en la escena y será remitido para que responda por lo ocurrido.

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Redacción La Prensa
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