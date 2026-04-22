FMI llegará al país para realizar la quinta revisión del acuerdo con Honduras

Tegucigalpa.

El programa que Honduras tiene vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde septiembre de 2023 será sometido a la quinta revisión semestral.

Así lo conformó una fuente del Gabinete Económico. La misión técnica del FMI estará en el país del 27 de abril al 8 de mayo de 2026. Durante su estadía revisará las metas indicativas y reformas aplicadas entre octubre de 2025 y marzo de 2026, que son parte de los compromisos de la quinta revisión.

Previo a la visita, el gobierno de Honduras espera aprobar el presupuesto general de la República 2026, el que suma 444,265 millones de lempiras, mientras que la siguiente semana se publicará el Programa Monetario 2026-2027.

En septiembre de 2025 se practicó la cuarta revisión del acuerdo, la que fue aprobada por el gobierno de Honduras y que le dio acceso a 120 millones de dólares en concepto de desembolsos para apoyo presupuestario y balanza de pagos.

La vigencia del acuerdo con el FMI es por 36 meses, a partir de septiembre de 2023.

Entre el 16 y 20 de febrero pasado, una equipo del Fondo Monetario visitó Honduras con propósito de reunirse con las nuevas autoridades de gobierno, el que encabeza el presidente de la República, Nasry Asfura.

Al término de la visita, la misión del FMI brindó el respaldo a la administración del presidente hondureño.

El acuerdo trianual contempla asistencia financiera por 822 millones de dólares