Invertech no está autorizada para captar dinero de inversionistas

Aunque Inversiones Tecnológicas ITCommMedi@ S. de R.L. (Invertech) se presenta como una empresa comercial diversificada, su modelo de captación de capital y promesa de rentabilidad guarda similitudes con estructuras que han sido cuestionadas y denunciadas recientemente, como el caso de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/socios-koriun-devolucion-ahorros-alcaldia-choloma-LF26762494" target="_blank">Koriun Inversiones</a>, que concretó una estafa piramidal a más de 5,000 personas en el país.Tras salir a la luz la operatividad de esta empresa, que prometía rendimientos elevados y constantes del 17% a 22% mensual, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Cnbs) informó que Invertech no está autorizada para ofrecer productos de inversión ni para recibir recursos del público, y no figura como entidad regulada dentro de su sistema financiero.De acuerdo con la institución, Invertech únicamente se encuentra inscrita en el registro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como una persona jurídica dedicada a Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), específicamente en el rubro de compra, venta y arrendamiento de bienes raíces.La Cnbs fue enfática en aclarar que este tipo de registro no constituye una autorización para captar dinero del público. “Las constancias de registro otorgadas a personas naturales o jurídicas bajo la categoría APNFD no habilitan a estas entidades para recibir depósitos o inversiones, únicamente certifican su inscripción como sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos”, detalló el ente regulador.En el caso particular de Invertech, su inscripción se limita exclusivamente a actividades inmobiliarias, por lo que no está facultada para desarrollar operaciones financieras u otras actividades distintas a las registradas. Además, conforme a la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, este registro es independiente de otros requisitos legales que deben cumplirse ante distintas instituciones del Estado.En su sitio web, <b>Invertech</b> dice ser una entidad de carácter comercial dedicada a la compra y venta de tecnología, bienes raíces y servicios de Internet, pero a través de su modelo de negocio también ofrece a terceros la posibilidad de participar como “aportantes de capital” bajo un esquema que, según su descripción, no constituye una actividad financiera ni de préstamo, sino una participación en utilidades comerciales.Incluso menciona que los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/caso-koriun-ivan-velasquez-defendera-libertad-25-millones-fianza-OH29957933" target="_blank">inversionistas</a> firman un contrato mediante el cual se convierten en copropietarios proporcionales al monto aportado y este capital es utilizado para financiar sus operaciones comerciales.La empresa establece que por cada 100 dólares (más de 2,700 lempiras) invertidos se garantiza una ganancia mínima mensual de 17 dólares (cerca de 500 lempiras), lo que representa un rendimiento del 17% mensual. Este porcentaje puede incrementarse según el monto invertido, alcanzando hasta un 22% mensual en niveles superiores de inversión.El capital invertido debe mantenerse durante un período mínimo de 180 días (seis meses). Posteriormente, la cuenta pasa a ser de tipo “corriente”, permitiendo al inversionista retirar total o parcialmente su dinero en cualquier momento, según la empresa. Asimismo, tienen la opción de capitalizar sus ganancias, es decir, reinvertirlas para incrementar su capital y, por ende, sus ingresos futuros.Las <b>ganancias</b> se calculan cada 30 días y son comunicadas a los inversionistas mediante estados de cuenta enviados por WhatsApp, respaldados, según ellos, en un sistema digital interno operado a través de una intranet privada.El proceso de pago funciona bajo dos modalidades: el retiro de ganancias, donde el inversionista puede solicitar el pago mensual y se realiza en un plazo de hasta cinco días; el otro método es la capitalización, donde las ganancias se reintegran al capital inicial, aumentando el rendimiento futuro.Los pagos se convierten, describen, de dólares a lempiras según el tipo de cambio de compra establecido por el Banco Central de Honduras.Invertech sostiene que no es una <a href="https://www.laprensa.hn/premium/estafas-piramide-koriun-unifin-choloma-causa-LK29983945">financiera</a>, no otorga préstamos ni cobra intereses y afirma que opera exclusivamente como una comercializadora y que las aportaciones no son préstamos, sino inversiones. Bajo esta lógica argumentan que los inversionistas participan en las ganancias generadas por las actividades comerciales y no en intereses derivados de operaciones crediticias.De acuerdo con Invertech, beneficia a sus socios con promociones por acceso a compra de productos tecnológicos, adquisición de vehículos financiamiento de viviendas y servicios de internet a precios preferenciales.