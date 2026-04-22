Ministro de Finanzas considera "ejecutable" el presupuesto 2026

Tras la aprobación del Presupuesto General de la República 2026 en el Congreso Nacional, el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, aseguró que el nuevo instrumento permitirá agilizar la ejecución del gasto público y mejorar la operatividad de las instituciones estatales.
El funcionario explicó que, previo a la votación, se desarrolló un proceso de diálogo con diputados para resolver dudas sobre la implementación del plan financiero. “Hemos dedicado tiempo para poder contestar las diferentes preguntas, las interrogantes que tenía cada uno de los diputados y de esta manera aclarar cómo íbamos a ejecutar este presupuesto”, señaló Emilio Hércules, ministro de Finanzas.
Según detalló, la aprobación alcanzada la noche del martes abre paso a que las secretarías de Estado comiencen a utilizar los recursos sin mayores retrasos. Aunque el monto global refleja una reducción de 25 mil millones de lempiras en comparación con la propuesta inicial, el titular de Finanzas sostuvo que responde a un enfoque más viable.
“Es un presupuesto financiable, es un presupuesto ejecutable”, afirmó Emilio Hércules, ministro de Finanzas, al referirse a los ajustes realizados.
El nuevo esquema, añadió, incorpora disposiciones orientadas a reforzar la transparencia y establece responsabilidades para las unidades ejecutoras que no cumplan con los lineamientos establecidos.
En cuanto a la distribución de recursos, el funcionario destacó incrementos en sectores considerados prioritarios, como educación y salud, así como mejoras salariales dirigidas a la base de la Policía Nacional y a la tropa de las Fuerzas Armadas.
También mencionó un fortalecimiento presupuestario para el Tribunal Superior de Cuentas, con el fin de reconocer la carrera administrativa dentro de la institución. “El incremento que se está llevando a cabo en el Tribunal de Cuentas también es muy bueno para que pueda reconocérsele a las personas que están trabajando y que están haciendo carrera en estas instituciones”, indicó.
El Ministerio Público, por su parte, contará con recursos adicionales enfocados en el área tecnológica, mientras que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) recibirá fondos para modernizar sus sistemas.
Otro de los cambios relevantes es el aumento en las transferencias a las municipalidades, que pasan del 5.8 % al 7.3 %. De acuerdo con Hércules, esta medida favorecerá principalmente a las alcaldías de menor categoría. “Se van a sentir ellos reforzados, especialmente aquellas alcaldías categoría C y D, que son las más pequeñas”, apuntó.
Finalmente, reiteró que la Secretaría de Educación tendrá un incremento superior a los 3,700 millones de lempiras, recursos que podrían destinarse a ajustes salariales y mejoras en el sistema educativo.