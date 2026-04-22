Ministro de Finanzas considera "ejecutable" el presupuesto 2026

Tegucigalpa.

Tras la aprobación del Presupuesto General de la República 2026 en el Congreso Nacional, el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, aseguró que el nuevo instrumento permitirá agilizar la ejecución del gasto público y mejorar la operatividad de las instituciones estatales. El funcionario explicó que, previo a la votación, se desarrolló un proceso de diálogo con diputados para resolver dudas sobre la implementación del plan financiero. “Hemos dedicado tiempo para poder contestar las diferentes preguntas, las interrogantes que tenía cada uno de los diputados y de esta manera aclarar cómo íbamos a ejecutar este presupuesto”, señaló Emilio Hércules, ministro de Finanzas.

Según detalló, la aprobación alcanzada la noche del martes abre paso a que las secretarías de Estado comiencen a utilizar los recursos sin mayores retrasos. Aunque el monto global refleja una reducción de 25 mil millones de lempiras en comparación con la propuesta inicial, el titular de Finanzas sostuvo que responde a un enfoque más viable. “Es un presupuesto financiable, es un presupuesto ejecutable”, afirmó Emilio Hércules, ministro de Finanzas, al referirse a los ajustes realizados. El nuevo esquema, añadió, incorpora disposiciones orientadas a reforzar la transparencia y establece responsabilidades para las unidades ejecutoras que no cumplan con los lineamientos establecidos.