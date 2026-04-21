Seguridad lanza estrategia contra finanzas del crimen organizado

Tegucigalpa, Honduras.

Velásquez señaló que uno de los ejes centrales será atacar las finanzas de estas organizaciones, con el objetivo de reducir su operatividad y limitar su expansión en el territorio nacional.

El funcionario explicó, durante una conferencia de prensa, que el plan busca ir más allá de las acciones policiales tradicionales, incorporando medidas dirigidas a debilitar la capacidad económica de los grupos delictivos.

Gerzon Velásquez , secretario de Seguridad, presentó la tarde de este martes una nueva estrategia orientada a fortalecer la seguridad ciudadana en Honduras y combatir a las estructuras del crimen organizado.

“Hemos visto sendas operaciones con grandes resultados que arrestan personas, incautan armas e instrumentos de delitos; ahora vamos a perseguir sus bienes, sus cuentas y capacidades logísticas con las que cuentan para cometer sus actividades”, afirmó el ministro de Seguridad.

El titular de Seguridad subrayó que el combate al crimen organizado debe ser integral y sostenido, combinando acciones operativas con estrategias de inteligencia financiera.

La iniciativa también contempla una focalización territorial, mediante intervenciones en zonas con alta incidencia delictiva, así como la implementación de medidas de prevención con participación de distintas instituciones del Estado.

“No vamos a seguir haciendo operativos para que nos tomen la foto”, expresó Velásquez, al referirse a la necesidad de ejecutar acciones más efectivas y con resultados verificables.

En el mismo contexto, el funcionario abordó la problemática de la siniestralidad vial, la cual calificó como una situación persistente que afecta a la población hondureña.

La estrategia fue presentada con la participación de autoridades de las distintas direcciones que integran la Secretaría de Seguridad, como parte de un esfuerzo coordinado para enfrentar los principales desafíos en materia de seguridad en el país.

“La siniestralidad vial está generando una crisis en el sistema de salud por la estela de personas lesionadas que van a colapsar los hospitales”, advirtió Velásquez.