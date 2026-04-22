Inversión pública cae en 49,422 millones de lempiras

Tegucigalpa.

Al no incluir el componente social, el Programa de Inversión Pública (PIP) refleja una reducción interanual de 49,422.5 millones de lempiras.

Así lo constató LA PRENSA en el proyecto de este instrumento de planificación, en el marco de la reformulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para este ejercicio fiscal.

En tal sentido, el PIP 2026 asciende a 48,227.6 millones de lempiras, de los que 16,130.5 millones corresponden a inversión productiva y 32,097.1 millones a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), consistente en la inversión representada por la variación de activos fijos no financieros, tanto privados como públicos.

La inversión pública aprobada el año pasado sumó 97,650.1 millones de lempiras; sin embargo, al no incorporarse la inversión social, se reduce a 53,359.7 millones de lempiras.

En el documento remitido por la Secretaría de Finanzas (Sefin) al Congreso Nacional se argumenta que “esta disminución del presupuesto asignado para 2026 se debe a una decisión de política fiscal alineada con el Marco Macrofiscal de Mediano Plazo y la Política de Endeudamiento Público”.

“El decremento se explica por la eliminación de los programas sociales y el ajustador de inversiones, así como la concesión de recursos para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, añade el documento.

Analistas en materia económica consultados por LA PRENSA coincidieron en que habrá un impacto en el PIP al no disponer del componente social; sin embargo, consideran que deben destinarse más recursos a la inversión productiva, que aporta al crecimiento económico y a la generación de empleo.

De los 13 sectores en los que se distribuirá la inversión pública para este año, la mayoría de los fondos se utilizarán en modernización del Estado, específicamente 13,622.2 millones de lempiras.

Entre los proyectos destacan el programa de apoyo al censo de población y vivienda, el proyecto de transformación digital para una mayor competitividad, el fortalecimiento del ecosistema nacional de registro civil e identificación y el fortalecimiento de la administración aduanera.