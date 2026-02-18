Propietarios de vehículos podrán saldar deudas sin multas, anuncia el IP

Tegucigalpa, Honduras.

El Instituto de la Propiedad (IP) informó este miércoles que los propietarios de vehículos podrán ponerse al día con sus obligaciones sin pagar multas, conforme al beneficio aprobado mediante el Decreto N.º 37069 del Congreso Nacional.

"Durante este tiempo, los ciudadanos que tengan deudas del período fiscal 2025 o años anteriores podrán pagar la Tasa Única Anual Vehicular, Tasas Registrales, Tasas Viales Municipales y demás contribuciones sin multas, incluyendo los planes de pago que se suscriban dentro del mismo período", informa el IP mediante comunicado oficial.

Asimismo, se agrega que el beneficio tendrá una vigencia de tres meses contados a partir de la fecha de su publicación y aplicará para todo tipo de vehículos, incluidos carros, motocicletas y similares registrados en el sistema del Instituto de la Propiedad Vehicular.

Las autoridades detallaron que el sistema para aplicar el beneficio de la amnistía vehicular aún se encuentra en proceso de habilitación y estará disponible en las instituciones bancarias autorizadas para los usuarios a partir de la próxima semana.

El ente también aclaró que el beneficio está vigente desde el 13 de febrero de 2026, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta; no obstante, a las personas que hicieron sus pagos desde esa fecha, incluyendo multas, estos valores se les aplicarán automáticamente como crédito en concepto de Tasa Única Anual Vehicular correspondiente al período 2026.