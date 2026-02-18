  1. Inicio
¿Cómo estará el clima este miércoles 18 de febrero en Honduras?

Copeco detalló que este miércoles prevalecerán condiciones estables, pero con ingreso de humedad que dejará precipitaciones aisladas en el oriente del país.

Copeco prevé condiciones secas durante el día en la mayor parte de Honduras; sin embargo, pronostica lluvias durante la noche en la región oriental.

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este miércoles 18 de febrero de 2026 prevalecerán condiciones mayormente secas y estables en la mayor parte del territorio nacional.

Según el pronóstico oficial, durante la madrugada y la noche se registrarán temperaturas frescas, mientras que en horas de la tarde el ambiente será cálido en casi todas las regiones del país.

No obstante, el viento del este estará transportando humedad proveniente del mar Caribe hacia el territorio hondureño, lo que generará algunos cambios en el patrón del clima.

Producto de esta humedad, se prevén lluvias y lloviznas débiles y aisladas principalmente en la región oriental, donde podría incrementarse la nubosidad.

En el resto del país, las probabilidades de precipitaciones son bajas, manteniéndose cielos parcialmente nublados y condiciones mayormente secas.

De acuerdo con Copeco, se registrarán temperaturas máximas de hasta 38 grados Celsius en la zona sur, que comprende los departamentos de Choluteca y Valle.

