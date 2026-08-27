Diego Vázquez tras quedar eliminado contra Marathón: "Cometimos errores"

San Pedro Sula, Honduras.

Diego Vázquez dio la cara tras la eliminación de Real Estelí de la Copa Centroamericana. A pesar de dos victorias iniciales, el Tren del Norte no pudo ganar en casa ante Herediano y tampoco ante Marathón que lo terminó goleando 3-0 en el estadio Morazán de San Pedro Sula. El ex entrenador de Motagua se mostró autocrítico y recordó que Estelí está todavía en costrucción. Además habló bien del fútbol de Honduras luego de que sus tres equipos en el torneo clasificaran a la siguiente ronda. CONFERENCIA DE DIEGO VÁZQUEZ Nos costó un poco en el medio, pero fue a partir del gol. Cometimos un error de marca y de orden adelante de la línea de cuatro; a partir de ahí Marathón se tranquilizó y nos terminó ganando bien. Respecto a la intensidad, el fútbol tiene dos fases: cuando se tiene la pelota y cuando no. Creo que cuando la tuvieron le dieron buen destino, pero al final nos terminó pesando.

¿El planteamiento del equipo obedecía a una predisposición de aguantar a Marathón para tratar de proponer al ataque, o fue Marathón el que los metió atrás? Por otra parte, como conocedor del fútbol hondureño, ¿cree que la presencia de tres equipos hondureños en los cuartos de final obedece al momento actual del fútbol de Honduras? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el primer tiempo tuvimos un par de jugadas de contra que pudimos haber definido, pero nos faltó fineza en el último pase. El equipo estaba bien parado y no sufrió mucho salvo el gol y un par de llegadas más para cada equipo. Sobre lo segundo, el fútbol hondureño es fuerte y es positivo para el crecimiento del fútbol que sus equipos estén entre los mejores ocho de la Concacaf. Cuando se pierde siempre se busca señalar culpables. Nos costó mucho adaptarnos a la superficie porque estamos acostumbrados a jugar en césped sintético. Con la lluvia la cancha estaba pesada y, teniendo la obligación de buscar el partido porque solo nos servía empatar o ganar, nos costó. Con el resultado visto se pueden decir muchas cosas, pero el tema era antes. Más allá de culminar la eliminación, ¿no cree que fue más doloroso perder de local ante Herediano por darle vida al rival? ¿Cuál derrota es más dolorosa: la de Herediano o esta? Las dos. En un torneo corto no podés perder de local, tenés que empatar o ganar porque queda a la vista que perdiendo un solo partido quedás complicado. Contra Herediano cometimos un error muy claro en el primer tiempo y después el partido nos costó. Los otros dos partidos que ganamos se dieron a favor nuestro. Lógicamente ambas derrotas duelen de la misma manera.

¿Cómo valora el no clasificar a la siguiente ronda con el Real Estelí? El equipo el torneo pasado tampoco clasificó. Esto es paulatino; nosotros recién tenemos un torneo al frente, venimos de ser campeones y hay que ir creciendo paso a paso. Es difícil llegar de un solo y pretender estar en los primeros lugares. Esa palabra no existe para nosotros.